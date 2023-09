Grêmio Volante do Grêmio Felipe Carballo é convocado para a seleção do Uruguai

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Técnico da seleção uruguaia chamou seis jogadores que atuam no futebol brasileiro. Na foto, o volante Felipe Carballo

A seleção do Uruguai divulgou, nesta segunda-feira (04), a lista de convocados do técnico Marcelo Bielsa para a estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador acabou deixando de fora nomes consagrados como os atacantes Suárez, do Grêmio, e Cavani, do Boca Juniors.

Seis jogadores que estão no Brasil foram chamados: Felipe Carballo, do Grêmio, Rochet, do Inter, o lateral-direito Puma Rodríguez, do Vasco, o zagueiro Bruno Méndez, do Corinthians, o lateral-esquerdo Piquerez, do Palmeiras e o atacante Canobbio, do Athletico-PR.

Contratado no mês de maio, Bielsa colocou em prática o processo de renovação na seleção uruguaia. Rochet, de 30 anos, é jogador mais velho dentre os 24 convocados.

Confira os convocados do Uruguai

Goleiros: Sergio Rochet (Inter), Franco Israel (Sporting) e Santiago Mele (Junior)

Sergio Rochet (Inter), Franco Israel (Sporting) e Santiago Mele (Junior) Defensores: Santiago Bueno (Girona), Bruno Méndez (Corinthians), Sebastian Cácares (América-MEX), Puma Rodríguez (Vasco), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Sassuolo) e Lucas Olaza (Krasnodar)

Santiago Bueno (Girona), Bruno Méndez (Corinthians), Sebastian Cácares (América-MEX), Puma Rodríguez (Vasco), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Matías Viña (Sassuolo) e Lucas Olaza (Krasnodar) Meio-campistas: Nahitan Nández (Cagliari), Felipe Carballo (Grêmio), Emiliano Martínez (Midtjylland), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), Federico Valverde (Real Madrid) e Nicolás de la Cruz (River Plate)

Nahitan Nández (Cagliari), Felipe Carballo (Grêmio), Emiliano Martínez (Midtjylland), Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain), Federico Valverde (Real Madrid) e Nicolás de la Cruz (River Plate) Atacantes: Maximiliano Araújo (Toluca), Agustín Canobbio (Athletico-PR), Facundo Torres (Orlando City), Brian Rodríguez (América-MEX), Facundo Pellistri (Manchester United), Cristian Olivera (Los Angeles FC), Maxi Gómez (Cádiz) e Darwin Núñez (Liverpool)

