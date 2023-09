Inter Com o empate contra o Goiás, Inter não vence há dez partidas no Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Esta é a pior sequência desde a campanha do rebaixamento em 2016 Foto: Ricardo Duarte/Inter Esta é a pior sequência desde a campanha do rebaixamento em 2016 (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Apesar da campanha muito boa na Libertadores da América, o Inter não está tendo um bom momento no Brasileirão. Com o empate contra o Goiás, o clube gaúcho chegou há 10 jogos sem vitória. O período é a segunda pior série do Colorado na era dos pontos corridos.

Desde a temporada de 2006, com o Brasileirão com 20 clubes, o clube gaúcho só ficou uma vez com este número de partidas sem vencer além da sequência atual.

Outro momento deste que o Colorado viveu aconteceu no ano de 2016. Nesta temporada, o clube foi rebaixado para a Série B e ficou 14 partidas sem vencer na competição. Na época, foram nove derrotas e cinco empates.

A última vitória do Colorado no Campeonato Brasileiro foi dia 25 de junho, sobre América-MG, no Beira-Rio. Nesse período, o Inter venceu o River Plate e Bolívar, duas vezes, pela Libertadores, para chegar às semifinais da competição.

