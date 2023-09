Grêmio “Tem chance, então vamos brigar”, diz o técnico do Grêmio sobre briga por título do Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O Grêmio diminuiu a distância para o Botafogo para 12 pontos Foto: Lucas Uebel/Grêmio O clube gaúcho diminuiu a distância para o Botafogo para 12 pontos (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio venceu o Cuiabá por 2 a 0 na manhã deste domingo (03), na Arena, em Porto Alegre, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, o técnico Renato Portaluppi falou em entrevista coletiva que o objetivo do clube é ser campeão, mas reconhece que é difícil.

Atualmente, o clube gaúcho diminuiu a distância para o Botafogo para 12 pontos na tabela de classificação. O Tricolor ainda tem um jogo a menos, contra o Corinthians, em São Paulo. Na abertura da entrevista coletiva, Renato fez questão de manter a esperança de um possível título do Brasileirão. Para o treinador, a missão é complicada, mas “não impossível”.

“Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Enquanto houver chances matemáticas, vamos correr atrás. Tem muita coisa que está distante e a gente busca na vida. O futebol é assim também. O título está distante, mas eu já vi tanta coisa acontecer no futebol. E não é uma coisa tão difícil assim. O Botafogo estava fora da casinha. Nenhum clube conseguiu no Brasileiro se distanciar tanto como o Botafogo”, disse o comandante gremista.

Sobre a partida, Renato classificou a partida como segura apesar de algumas dificuldades criadas pelo Cuiabá. Segundo o técnico, a equipe soube se comportar bem nos dois tempos e neutralizar os pontos fortes do adversário.

“Foi um jogo muito truncado no primeiro tempo, onde conseguimos fazer o gol e isso deu uma tranquilidade maior para a gente. O Cuiabá se defendia bem com uma linha de cinco e outra de quatro. No segundo tempo, seguimos em cima, estava um jogo aberto. Conseguimos parar um pouco do adversário pelos lados, conseguimos fazer o segundo gol que deu ainda mais tranquilidade. O mais importante de tudo é que conseguimos a vitória, não tomamos gol de novo. Recuperamos a nossa posição”, completou Renato.

A próxima partida da equipe gaúcha será contra o Bragantino, no dia 14, em Bragança Paulista (SP).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tem-chance-entao-vamos-brigar-diz-o-tecnico-do-gremio-sobre-briga-por-titulo-do-brasileirao/

“Tem chance, então vamos brigar”, diz o técnico do Grêmio sobre briga por título do Brasileirão

2023-09-04