Esporte Atacante Pedro, do Flamengo, é agredido com soco no rosto pelo preparador físico do clube

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

O jogador prestou queixa sobre o caso. Foto: Marcelo Cortes/Flamengo O jogador prestou queixa sobre o caso. (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo) Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Pedro, atacante do Flamengo, foi agredido com um soco no rosto, na noite deste sábado (29), em Belo Horizonte, Minas Gerais, após a vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão.

O suspeito da agressão é o preparador físico do clube Pablo Fernández, de 54 anos. A confusão aconteceu no vestiário do Arena Independência. O jogador prestou queixa sobre o caso, na madrugada deste domingo (30), na Central Estadual do Plantão Digital, da Polícia Civil, e depois levado ao Instituto Médico-Legal (IML) para fazer exame.

Hernández não teria gostado de ver Pedro sentado no banco de reservas enquanto os reservas realizavam aquecimento. No vestiário, ele supostamente fez uma cobrança mais ríspida ao jogador, e deu um soco em Pedro.

“Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas”, disse o centroavante em seu Instagram.

“Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje.”

Boletim de Ocorrência

O Boletim de Ocorrência indica que, no Instituto Médico-Legal (IML), foram verificadas lesões no rosto e boca do jogador. Segundo a nota da Polícia Civil de Minas Gerais, o integrante da comissão técnica do treinador Jorge Sampaoli “assumiu o compromisso de comparecer à audiência perante o Juizado Especial Criminal para as medidas legais cabíveis e foi liberado”.

Conforme o Boletim, Pedro relatou que, após a partida, estava no vestiário, olhando para o celular e conversando com amigos e familiares, quando o preparador se aproximou.

“O autor aproximou-se dele colocou o dedo na sua cara e questionou por qual motivo ele não estava aquecendo. Disse que era uma falta de respeito com o preparador e deu três tapas no seu rosto”, diz o documento.

“Neste momento, Pedro tirou a sua mão, e Pablo desferiu um soco no rosto de Pedro, causando lesões na sua boca e na face do lado direito”.

De acordo com o relato, outros jogadores do Flamengo conteram Pablo, que “queria continuar com as agressões”. O volante Thiago Maia, o zagueiro Pablo e o atacante Everton Cebolinha, testemunharam na delegacia e fizeram relato semelhante ao do atacante.

Fala, Sampaoli

O treinador rubro-negro, Jorge Sampaoli, usou suas redes sociais neste domingo (30) para comentar a agressão. “Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum”, escreveu o argentino.

“O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam”, disse.

Sampaoli relatou ainda não ter dormido na última noite, “pensando em como ajudar Pedro e Pablo”. “Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível. E que, aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar. Para nos mudar Para unir”, escreveu.

Ele enfatizou o fato de a violência ser “menos aceita” a cada dia no ambiente do futebol.

“É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros. Porque temos a possibilidade de nos transformarmos. Para ser melhor”.

O elenco do Flamengo, incluindo Pedro, retornou ao Rio de Janeiro no começo da tarde deste domingo. O preparador Pablo Fernández voltou antes, pela manhã. O domingo é de folga e os atletas se reapresentam na segunda-feira no Ninho do Urubu.

