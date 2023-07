Grêmio Grêmio encara o Goiás fora de casa pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2023

Os clubes se enfrentam no estádio da Serrinha, em Goiânia. Foto: Divulgação/Goiás

Após a dura derrota para o Flamengo na Copa do Brasil e a permanência de Suárez assegurada até o final da temporada, o Grêmio volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

Neste domingo (30) a partir das 18h30 (horário de Brasília), o tricolor gaúcho encara o Goiás pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os clubes se enfrentam no estádio da Serrinha, em Goiânia.

Terceiro colocado no Brasileirão, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na última rodada da competição. Com 29 pontos e um jogo a menos em relação aos demais competidores, o tricolor voltará as suas atenções ao certame. Durante a semana, o Grêmio perdeu por 2 a 0 para o Flamengo na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil.

Após o anúncio de que Suárez permanecerá no time gaúcho até o fim da temporada, o jogador explicou que a intensidade do futebol brasileiro e uma lesão crônica no joelho foram os motivos para pedir a saída antes do previsto.

“Obviamente minha intenção era estar com a força física para poder ficar os dois anos, que foi o que pedi ao clube. Mas realmente eu precisava ser sincero comigo mesmo e com o Grêmio, ser honesto para reconhecer que no próximo ano não conseguiria render o que esperam de mim. Pela carga e intensidade que o futebol brasileiro tomei esta decisão e conversei com o clube, que entendeu”, disse Suárez.

Já o Goiás respira aliviado após vencer o Cruzeiro por 1 a 0 no último domingo, em Belo Horizonte, e deixar momentaneamente a zona de rebaixamento na décima sexta colocação, com 15 pontos.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo (Sidimar) e Sander; Willian, Morelli e Guilherme; Anderson Oliveira, João Magno e Vinícius. Técnico: Armando Evangelista

Provável escalação do Grêmio: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Bruno Uvini e Bruno Alves; João Pedro, Villasanti, Ronald (Mila) e Cuiabano; BItello, Ferreira e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Arbitragem: Paulo César Zanovelli (Fifa/MG)

Assistente 1: Victor Hugo dos Santos (PR)

Assistente 2: Felipe Costa de Oliveira (MG)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rafael Traci (SC)

