Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Atacante levou um carrinho do lateral-direito do Corinthians no empate em 2 a 2 na Neo Quimica Arena, em São Paulo Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Um lance quase na bandeirinha de escanteio com Fagner, lateral do Corinthians, incomodou o atacante do Inter Wanderson.

O jogador saiu de Itaquera, em São Paulo, com o pé direito inchado por conta do carrinho recebido durante o primeiro tempo da partida contra o Corinthians, no domingo (04), pelo Brasileirão. Mesmo com dores, o atleta garante que estará à disposição diante do Cuiabá, neste sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Na saída da Neo Quimica Arena, Wanderson comentou sobre a jogada e relatou que estava com dores e entendia que o lance merecia uma avaliação mais ríspida do comando de arbitragem. Ainda assim, acredita que seguirá liberado pelo departamento médico.

“O juiz tem que ver, né. Infelizmente ele não tomou uma decisão. Acho que não foi certo, mas o jogo continua. Fizemos um bom jogo e vamos seguir positivo. Não tem preocupação nenhuma”, falou o atacante colorado.

