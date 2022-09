Grêmio “O Grêmio vai subir”, diz o técnico Renato Portaluppi na sua coletiva de apresentação

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Ídolo gremista (D) retorna para a quarta passagem pelo clube pouco mais de um ano após saída Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Um pouco mais de um ano depois, Renato Portaluppi foi reapresentado como técnico do Grêmio nesta segunda-feira (05). Após ser recebido pela torcida no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, Renato se encaminhou para o CT do clube e logo depois concedeu entrevista coletiva.

Renato recebeu a sua eterna camisa 7 das mãos do presidente Romildo Bolzan. Durante a sua entrevista coletiva, o ídolo gremista ressaltou várias vezes que o Grêmio irá conseguir o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro da Série A.

“Esse objetivo de voltarmos me trouxe de volta para o clube que praticamente comecei a profissão. Aceitei com o maior prazer. Nos últimos meses, o nosso torcedor sofreu bastante com a queda, mas o que a gente pode fazer é voltarmos para a Série A como presente de Natal. Estou pedindo a força do torcedor. E o Grêmio vai subir”, destacou Renato.

Essa será a quarta passagem do comandante no Tricolor. A última durou quatro anos e sete meses, de setembro de 2016 a abril de 2021, e foi marcada pelas conquistas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017, além de três campeonatos gaúchos. O treinador também comandou o clube de 2010 a 2011 e em 2013.

