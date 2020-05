Inter Atacantes do Inter valorizam protocolo médico no retorno aos treinamentos

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Após mais de 40 dias longe dos gramados, o elenco do Inter retornou aos trabalhos na última terça-feira (5), no CT Parque Gigante. Após todo grupo de atletas passar por um rígido controle, com testes e monitoramento por parte do departamento médico, os jogadores iniciaram os trabalhos com a comissão técnica. Em meio à pandemia da Covid-19, alguns dos atletas valorizam os cuidados que estão feitos pelo clube.

“Estamos em um ambiente controlado, está tudo bem higienizado aqui. O clube nos proporcionou um ambiente assim para podermos trabalhar. Sem nenhuma preocupação”, declarou o atacante Paolo Guerrero, em entrevista para os veículos oficiais do clube. Companheiro de posição, Thiago Galhardo citou ainda a importância das atividades físicas, prevendo o retorno do futebol, ainda sem data oficial.

“Nós sabemos que fazer o trabalho de casa é muito importante, mas não tem a mesma qualidade de estar aqui com o grupo. Sabemos que é um momento crítico, mas o Inter tem tomado todos os cuidados. Que a gente possa se recuperar o quanto antes fisicamente. Poder estar 100% para quando as competições voltarem, a gente estar apto”, afirmou Galhardo.

No final de semana, as atividades em Porto Alegre chegaram a aparecer como vetadas a partir do anúncio do governador Eduardo Leite. Contudo, na publicação do decreto, nesta segunda-feira (11), houve uma atualização no teor que permite que, clubes de cidades das áreas com bandeira amarela e laranja, como é o caso de Porto Alegre, poderão realizar treinos físicos em locais abertos, mas com apenas 25% dos trabalhadores nos seus Centro de Treinamento, podendo haver revezamento no grupo de jogadores.

Em nota, o Inter afirmou que irá retomar os trabalhos seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades. O modelo de protocolo médico do clube, inclusive, foi requisitado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que seja utilizado como parâmetro para outros times.

Às 15h30, os atletas divididos em grupos retornam aos treinos no CT Parque Gigante. A programação prevê que todos os trabalhos sendo realizados no turno da manhã, fechados para público geral e imprensa.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

