Após reunião, Inter comunica sequência das atividades a partir do novo decreto do RS

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Jogadores voltam aos treinos nesta tarde de segunda-feira (11) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Apesar do treino cancelado na manhã desta segunda-feira, o Inter já retoma às atividades nesta tarde. Diante do novo decreto do Governo do RS, o departamento de futebol e a comissão técnica realizaram uma reunião para ajustar detalhes do planejamento do trabalho a ser seguido nos próximos dias.

No final de semana, as atividades em Porto Alegre chegaram a aparecer como vetadas a partir do anúncio do governador Eduardo Leite. Contudo, na publicação do decreto, nesta segunda-feira (11), houve uma atualização no teor que permite que, clubes de cidades das áreas com bandeira amarela e laranja, como é o caso de Porto Alegre, poderão realizar treinos físicos em locais abertos, mas com apenas 25% dos trabalhadores nos seus Centro de Treinamento, podendo haver revezamento no grupo de jogadores.

Em nota, o Inter afirmou que irá retomar os trabalhos seguindo os protocolos estabelecidos pelas autoridades. O modelo de protocolo médico do clube, inclusive, foi requisitado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que seja utilizado como parâmetro para outros times.

Às 15h30, os atletas divididos em grupos retornam aos treinos no CT Parque Gigante. A programação prevê que todos os trabalhos sendo realizados no turno da manhã, fechados para público geral e imprensa.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

