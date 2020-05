Inter Inter cancela treino e irá reavaliar planejamento de atividades

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Novo decreto do Estado permite sequência das atividades, mas com restrições Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

A semana começa com deliberações entre o departamento de futebol e a comissão técnica do Inter. Em nota, o clube comunicou que cancelou o treino dos atletas desta segunda-feira (11), em virtude de uma reunião para tratar de ajustes de planejamento a serem seguidos para os próximos dias.

O encontro tem relação com o novo decreto do Governo do RS. No final de semana, as atividades em Porto Alegre chegaram a aparecem como vetadas a partir do anúncio do governador Eduardo Leite. Contudo, na publicação do decreto, nesta segunda-feira (11), houve uma atualização no teor que permite que, clubes de cidades das áreas com bandeira amarela e laranja, como é o caso de Porto Alegre, poderão realizar treinos físicos em locais abertos, mas com apenas 25% dos trabalhadores nos seus Centro de Treinamento, podendo haver revezamento no grupo de jogadores.

Após mais de 40 dias longe dos gramados, o grupo colorado retornou na última terça-feira (5) às atividades no CT Parque Gigante. Após todo grupo de atletas passar por um rígido controle, com testes e monitoramento por parte do departamento médico, os jogadores iniciaram os trabalhos com a comissão técnica.

Veja a nota do Inter:

O Sport Club Internacional comunica o cancelamento do treinamento de amanhã (11/05) pela manhã. O Departamento de Futebol e comissão técnica realizarão uma reunião de rotina nesta segunda-feira, buscando ajustar o planejamento do setor para os próximos dias.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

