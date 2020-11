Mundo Ataque a faca deixa mortos e feridos em Québec, no Canadá

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Agressor usava roupas "medievais", segundo as autoridades locais. Jovem foi preso e motivos do ataque são investigados.

Um homem vestido com trajes medievais e com uma faca matou duas pessoas e feriu outras cinco na noite de Halloween perto do parlamento provincial de Québec, no Canadá, neste sábado (31). Segundo a polícia, o homem de 20 anos foi detido. As autoridades policiais pediram que os moradores da cidade permanecessem em suas casas.

“Pouco antes da 1h, o Serviço de Polícia da Cidade de Québec prendeu um indivíduo. Pedimos aos cidadãos da Cidade de Quebec que permaneçam dentro de casa com as portas fechadas, pois a investigação está em andamento”, disse que a polícia local por meio de um comunicado. As causas dos ataques ainda são investigadas.

Na França houve um atentado terrorista nesta semana: um homem entrou na basílica de Nice e matou três pessoas, entre elas uma brasileira. No começo do mês, o professor Samuel Paty foi decapitado por mostrar uma caricatura de Maomé em uma aula de liberdade de expressão.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, chamou os assassinatos na França de “odiosos” e disse que “esses terroristas, esses assassinos não representam o Islã de forma alguma e não definem os muçulmanos, no Canadá, na Europa ou em qualquer outro lugar do mundo”.

