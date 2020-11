Mundo Joe Biden cancela evento após apoiadores de Donald Trump cercarem ônibus de campanha nos Estados Unidos

1 de novembro de 2020

Trump (D) compartilhou no Twitter um vídeo da caravana cercando o ônibus de Biden com a legenda: "Eu amo o Texas" Foto: Reprodução Trump (D) compartilhou no Twitter um vídeo da caravana cercando o ônibus de Biden com a legenda: "Eu amo o Texas". (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu apoiar, na noite de sábado (31), as ações de alguns dos apoiadores dele no Texas, que cercaram um ônibus de campanha do rival democrata Joe Biden. Um funcionário da campanha deste descreveu o ocorrido como uma tentativa de reduzir o veículo e tirá-lo da estrada.

Trump compartilhou no Twitter um vídeo da caravana cercando o ônibus de Biden com a legenda: “Eu amo o Texas”.

O porta-voz de Biden, Bill Russo, respondeu ao tuíte de Trump apontando para as notícias de que a campanha de Trump não estava preparada para transportar os apoiadores, que foram levados de ônibus para um comício em um aeroporto da Pensilvânia em seguida. O fato levou a uma situação caótica, com o grupo caminhando pela estrada em direção a carros estacionados a quilômetros de distância.

“Pela segunda vez em uma semana, a sua campanha deixou os apoiadores no frio com nenhum transporte em um dos seus comícios de superespalhamento”, escreveu Russo na mesma rede social. “Talvez você devesse passar mais tempo preocupado com esses ônibus do que com os nossos.”

O episódio foi um encerramento negativo para a campanha presidencial de 2020. O ônibus de campanha de Biden estava viajando na sexta-feira (30) de San Antonio para Austin, como parte de um impulso para instar os apoiadores do democrata a votarem no último dia de votação antecipada no estado.

O grupo de apoiadores de Trump gritou palavrões e bloqueou toda a comitiva. A certa altura, os veículos reduziram a velocidade para tentar parar o ônibus de Biden no meio da rodovia. Segundo uma fonte, havia cerca de 100 veículos ao redor do ônibus de campanha. Os funcionários do democrata ficaram abalados com o ocorrido, disse a fonte, embora ninguém tenha se ferido.

Biden e a vice dele, a senadora Kamala Harris, não estavam no ônibus. A campanha do democrata, em uma decisão descrita como por motivo de cautela, acabou cancelando um evento marcado para mais tarde no mesmo dia em Austin.

