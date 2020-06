Mundo Ataque a facadas em parque no Reino Unido já é tratado oficialmente como terrorismo, dizem autoridades

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2020

Polícia cercou e isolou área próxima ao parque Forbury Gardens, em Reading (Inglaterra). (Foto: Reprodução/Twitter)

Um ataque na cidade inglesa de Reading, no qual três pessoas foram mortas e outras três gravemente feridas, está sendo tratado como terrorismo, informou a polícia neste domingo. O homem de 25 anos que foi detido por suspeita de assassinato após as facadas no sábado à noite em um parque na cidade, que fica a 65 km a oeste de Londres, permanece sob custódia policial.

Segundo uma fonte de segurança contou à agência de notícias Reuters, o suspeito é um líbio chamado Khairi Saadallah, que esteve no radar do MI5, a agência de interna, em 2019, por ter intenção de viajar com objetivos extremistas. Seus planos, no entanto, não deram em nada e ele nunca foi alvo de uma investigação completa.

“A polícia contraterrorista agora pode confirmar que o incidente com facadas que ocorreu em Reading na noite passada foi declarado como ato terrorista”, disse a polícia em comunicado. Os investigadores acreditam que o homem agiu sozinho. “Não estamos procurando outros suspeitos”, disse o chefe da polícia contraterrorista, Neil Basu.

O primeiro-ministro Boris Johnson, que descreveu o crime como assustador, realizou uma reunião neste domingo com autoridades de segurança e ministros para se atualizar sobre a investigação, informou um porta-voz do governo. Inicialmente, a polícia e o governo haviam dito que o incidente não parecia ser um caso de terrorismo e estavam “mantendo a mente aberta” quanto ao motivo.

“Se há lições a serem aprendidas, nós as aprenderemos e não hesitaremos em adotar as ações necessárias”, disse Boris. As facadas ocorreram quando o dia ainda estava claro, após uma manifestação antirracismo no parque Forbury Gardens, em Reading, cidade de 200 mil habitantes. “O evento Black Lives Matter terminou três horas antes e, segundo todos os relatos, foi uma manifestação pacífica muito bem conduzida e este não é um ataque conectado a isso”, disse à BBC Jason Brock, presidente do Conselho Municipal.

As restrições atuais ao coronavírus significam que locais como bares estão fechados, então muitas pessoas no Reino Unido se reúnem em parques à noite para encontrar amigos. Uma testemunha disse que o ataque começou quando um homem, de repente, virou-se para um grupo de oito a dez pessoas, que pareciam estar juntas, e começou a esfaqueá-las. Ele foi detido por policiais desarmados.

“Ele esfaqueou três pessoas, no pescoço e embaixo dos braços. Virou-se e começou a correr atrás de mim”, contou Lawrence Wort, um treinador de esportes de 20 anos. “Quando viu que não poderia nos alcançar, consegiu atacar uma pessoa por trás do pescoço. Ele viu que todos corriam, e tentou fugir do parque”.

A natureza do ataque lembra vários incidentes recentes no país que as autoridades consideraram terrorismo. Em fevereiro, a polícia matou a tiros um homem, anteriormente preso por promover material islâmico violento, que esfaqueou duas pessoas em uma rua movimentada no sul de Londres. Em novembro passado, outro homem que já havia sido preso por crimes de terrorismo esfaqueou duas pessoas até a morte em London Bridge, antes que ele também fosse morto a tiros pela polícia.

