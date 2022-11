Mundo Ataque a tiros deixa três mortos na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O atirador foi identificado como Christopher Darnell Jones Foto: Reprodução/Twitter O atirador foi identificado como Christopher Darnell Jones. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um atirador matou três pessoas e feriu outras duas no campus principal da Universidade da Virgínia, em Charlottesville, nos Estados Unidos, na noite de domingo (13).

Após efetuar os disparos, o assassino, identificado como Christopher Darnell Jones, fugiu, segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira (14) pela universidade. Ele aparece no site da equipe de atletas da instituição como jogador de futebol.

“O Departamento de Polícia está procurando Christopher Darnell Jones em relação ao incidente com tiros que ocorreu nos terrenos da Universidade da Virgínia. Ligue para o 911 se o suspeito for visto, não se aproxime”, escreveram as autoridades locais no Twitter. A polícia investiga o que teria motivado o ataque.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo