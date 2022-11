Política Lula viaja ao Egito para participar da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas

Por Redação O Sul | 14 de novembro de 2022

"O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro", disse o petista antes de embarcar Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação "O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro", disse o petista antes de embarcar. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, na manhã desta segunda-feira (14), para o Egito, onde participará da COP27, a Conferência do Clima da ONU (Organizações das Nações Unidas).

Ele viajou em um avião fretado que partiu do aeroporto de Guarulhos (SP). “Bom dia! Hoje viajo ao Egito para participar da COP 27. O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Trabalharemos pelo futuro do nosso País e do planeta, que é um só e de todos”, escreveu Lula nas redes sociais.

O evento, que começou no dia 6 deste mês na cidade egípcia de Sharm El Sheikh, discute medidas de enfrentamento às mudanças climáticas. A agenda de Lula no Egito prevê também encontros bilaterais com autoridades de outros países.

Exames

No sábado (12), o petista passou por exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. De acordo com um boletim divulgado pela instituição de saúde, o presidente eleito tem alterações inflamatórias na garganta decorrentes do esforço vocal e uma pequena área de leucoplasia na laringe.

Segundo o médico Roberto Kalil Filho, leucoplasia é uma mancha ou placa branca na mucosa da corda vocal, em geral, benigna. Ele afirmou que não é preciso qualquer tipo de medicação, apenas acompanhamento rotineiro.

