Porto Alegre Semana tem 1.813 vagas disponíveis no Sine Municipal de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O atendimento será retomado nesta quarta-feira (16), às 8h, com 1.813 vagas de emprego cadastradas no sistema Foto: Alex Rocha/PMPA O atendimento será retomado nesta quarta-feira (16), às 8h, com 1.813 vagas de emprego cadastradas no sistema. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda e terça-feira, 14 e 15, o Sine Municipal de Porto Alegre estará fechado devido ao Dia do Servidor Público e ao feriado da Proclamação da República. O atendimento será retomado nesta quarta-feira (16), às 8h, com 1.813 vagas de emprego cadastradas no sistema.

Entre os destaques estão 334 vagas para recenseador e 140 para atendente de lanchonete. Na área da construção civil, são 75 oportunidades para soldador, 70 para pedreiro e 53 para caldeireiro instalador.

Para participar do processo seletivo, é preciso retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de quarta a sexta-feira (excepcionalmente), das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados.

Contra o racismo

Nesta Semana Municipal da Consciência Negra, o Sine promove uma palestra sobre racismo institucional com o advogado criminalista e mestre em Ciências Criminais, Leandro Soares. O evento será na quinta-feira, 17, às 11h, na unidade do Sine. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Sine no Território

O atendimento descentralizado será no bairro Hípica nesta quinta-feira, 18. A intermediação de mão de obra será realizada no Centro de Referência em Assistência Social da região (rua Geraldo Tollens Linck, 235), das 9h às 12h e das 13h às 16h. Interessados devem levar documento oficial com foto.

Feirão de Empregos

No sábado (19), o Feirão de Empregos será na Quadra de Ensaio da Escola de Samba Estado Maior da Restinga (av. João Antônio da Silveira – Restinga), das 8h30 às 16h. É necessária a apresentação de um documento oficial com foto e um comprovante de residência. A ação integra a Semana Global de Empreendedorismo e a 48ª Semana da Restinga.

Ainda há oportunidade para as empresas interessadas em participar com vagas específicas para este dia. A solicitação deve ser enviada para o e-mail sine@portoalegre.rs.gov.br. Mais informações e esclarecimentos pelos telefones (51) 3289-4820 e (51) 3289-4794.

Confira as vagas desta semana

Açougueiro – 6

Ajudante de açougueiro (comércio) – 5

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 52

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (vaga para PCD) – 1

Ajudante de cozinha – 1

Ajudante de eletricista – 5

Ajudante de farmácia – 1

Ajudante de motorista – 1

Ajudante de obras – 19

Ajudante de reparador (telecomunicações) – 5

Ajudante de serralheiro – 7

Analista fiscal (economista) – 5

Armador de estrutura de concreto – 9

Arquiteto de edificações – 1

Assistente de vendas – 2

Atendente balconista – 1

Atendente de lanchonete – 140

Atendente de lojas – 38

Auxiliar administrativo – 8

Auxiliar contábil – 1

Auxiliar de almoxarifado – 4

Auxiliar de cartório – 3

Auxiliar de colocador de vidros – 2

Auxiliar de costura – 2

Auxiliar de cozinha – 8

Auxiliar de eletrônica – 10

Auxiliar de estoque – 2

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas – 1

Auxiliar de lavanderia – 5

Auxiliar de limpeza – 21

Auxiliar de linha de produção – 28

Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica – 1

Auxiliar de manutenção predial – 5

Auxiliar de mecânico de autos – 2

Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros – 3

Auxiliar de pedreiro – 5

Auxiliar de segurança – 12

Auxiliar de veterinário – 2

Auxiliar de vidraceiro – 1

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar mecânico de refrigeração – 1

Auxiliar operacional de logística – 1

Auxiliar técnico de mecânica – 2

Azulejista – 5

Babá – 1

Balanceador – 1

Balconista – 5

Barman – 1

Caixa (supermercado) – 15

Caldeireiro de manutenção – 16

Caldeireiro instalador – 53

Carpinteiro – 48

Carpinteiro (obras) – 12

Caseiro – 3

Chapista de lanchonete – 3

Chapista de veículos – 1

Churrasqueiro – 2

Conferente de carga e descarga – 5

Conferente de logística – 1

Consultor de vendas – 16

Copeiro – 1

Cortador de roupas – 3

Costureira de máquinas industriais – 2

Costureira em geral – 6

Cozinheiro de restaurante – 1

Cozinheiro geral – 23

Cozinheiro industrial – 1

Cuidador de idosos – 3

Desenvolvedor web (técnico) – 1

Docente de ensino superior na área de orientação educacional – 1

Eletricista – 43

Eletricista auxiliar – 2

Eletricista de alta-tensão – 3

Eletricista de instalações – 21

Eletricista de instalações de prédios – 1

Eletrotécnico – 3

Embalador, a mão – 1

Empacotador, a mão – 10

Empregado doméstico nos serviços gerais – 2

Empregado doméstico arrumador – 1

Empregado doméstico faxineiro – 1

Encanador – 18

Encarregado de obras – 7

Encarregado de soldagem – 1

Engenheiro agrônomo – 1

Estofador de móveis – 1

Estoquista – 4

Farmacêutico – 1

Ferreiro – 18

Ferreiro armador na construção civil – 1

Fiel de depósito – 18

Frentista – 5

Garçom – 10

Gasista – 2

Gerente de empresas comerciais – 1

Gesseiro – 2

Instalador de alarme – 1

Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe – 1

Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança – 1

Instalador hidráulico – 4

Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações – 3

Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos – 1

Jardineiro – 16

Lubrificador de automóveis – 1

Mãe social – 1

Marceneiro – 2

Marmorista (construção) – 1

Mecânico de ar-condicionado e refrigeração – 1

Mecânico de automóvel – 5

Mecânico de equipamento pesado – 1

Mecânico de manutenção de automóveis – 2

Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares – 1

Mecânico de manutenção de máquina industrial – 2

Mecânico de manutenção de máquinas, em geral – 1

Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Mecânico de motor a diesel – 1

Mecânico de refrigeração – 2

Mecânico de veículos – 4

Mecânico montador – 2

Mestre de obras – 2

Montador – 25

Montador de acessórios – 2

Montador de andaimes (edificações) – 30

Montador de estruturas de aço – 2

Montador de estruturas metálicas – 25

Montador de paletes – 2

Motofretista – 5

Motorista auxiliar – 1

Motorista carreteiro – 2

Motorista de caminhão – 3

Motorista entregador – 4

Oficial de manutenção – 1

Oficial de manutenção predial – 2

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações – 9

Operador de bate-estacas – 1

Operador de caixa – 26

Operador de dobradeira na indústria gráfica – 1

Operador de escavadeira – 1

Operador de grua – 1

Operador de máquina de bordar – 1

Operador de máquinas de construção civil e mineração – 1

Operador de máquinas fixas, em geral – 5

Operador de máquinas-ferramenta convencionais – 1

Operador de prensa – 1

Operador de retro-escavadeira – 2

Operador de serra mecânica – 1

Operador de telemarketing ativo – 8

Operador de tesoura volante e guilhotina, no acabamento de chapas e metais – 2

Padeiro – 2

Passadeira de peças confeccionadas – 1

Passador de roupas em geral – 1

Pedreiro – 70

Pintor de obras – 16

Pintor industrial – 31

Polidor de metais – 2

Porteiro – 60

Professor das séries iniciais – 1

Promotor de vendas – 8

Recenseador – 334

Recepcionista atendente – 5

Repositor em supermercados – 1

Repositor de mercadorias – 10

Representante comercial autônomo – 1

Serralheiro – 3

Serralheiro de alumínio – 1

Servente de limpeza – 4

Servente de obras – 18

Soldador – 75

Supervisor de logística – 1

Supervisor de vendas de serviços – 1

Técnico agrícola – 2

Técnico de desenvolvimento de software – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de estradas – 1

Técnico de manutenção industrial – 4

Técnico de operação eletrotécnica – 2

Técnico de suporte de TI – 1

Técnico em atendimento e vendas – 1

Técnico em eletromecânica – 2

Técnico em manutenção de equipamentos de informática – 2

Técnico em nutrição e dietética – 1

Técnico instrumentista – 2

Torneiro mecânico – 3

Traçador de estruturas metálicas – 2

Tratorista operador de roçadeira – 5

Vendedor no comércio de mercadorias – 2

Vendedor de comércio varejista – 3

Vendedor de serviços – 7

Vendedor interno – 18

Vendedor porta a porta – 6

Vidraceiro – 1

Volante na agricultura – 6

Zelador – 3

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre