Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Fase inicial da retomada tem 30 embarques e desembarques em três boxes. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

Nesta quinta-feira (13), a Estação Rodoviária de Porto Alegre volta a realizar embarques e desembarques de viagens para outros Estados e países. O esquema ainda é reduzido, com os primeiros ônibus partindo no começo da manhã. As operações estavam suspensas há mais de um mês, devido à inundação da área pela enchente no Centro Histórico da capital gaúcha.

A programação inicial abrange 30 horários em três boxes (59. 60 e 61), a cargo de 11 empresas. São viagens para Florianópolis (SC), Criciúma (SC), Jaraguá do Sul (SC), Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), São Paulo, Campinas (SP), Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia (GO) e Santarém (PA), além da cidade de Posadas, na Argentina.

Conforme a administração da Rodoviária, a decisão foi tomada após reunião com o representantes do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e outras autoridades. O terminal de passageiros ainda tem funcionamento reduzido em relação ao período pré-enchente, mas deve ser normalizado gradualmente, à medida que suas demais áreas estejam plenamente recuperados.

A logística é limitada ao período das 6h às 21h, por determinação do Daer. Após esse horário, estão autorizadas somente as chegadas de ônibus. Partidas antes das 6h e após as 21h para outros Estados continuarão sendo realizadas no Terminal de Osório (Litoral Norte).

Devido à situação ainda não normalizada do terminal, a retomada da operação dos serviços interestaduais e internacionais na rodoviária de Porto Alegre é facultativa: algumas linhas continuarão a realizar embarques e desembarques em Osório.

A orientação para esse caso é de que os passageiros que já adquiriram passagem entrem em contato com as transportadoras para conferir o local de embarque e desembarque.

Gratuidade

A Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades (Faders) prorrogou até 31 de dezembro a validade das carteiras de passe-livre intermunicipal. O motivo é a indisponibilidade, nos últimos 30 dias, do sistema de encaminhamento e controle do benefício – concedido a pessoas com deficiência ou comprovadamente carentes.

Com o objetivo de facilitar o deslocamento de quem utiliza o passe, a entidade fornece a cópia do ofício circular emitido, que pode servir como comprovante da prorrogação pelos usuários. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (51) 3287-6508 e 8482-0334 ou no site faders.rs.gov.br.

O presidente da entidade, Marco Antônio Lang, ressalta a importância da decisão, tomada em conjunto com a Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), a Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM) e a Associação Rio-Grandense de Transporte Intermunicipal (RTI):

“Estender a validade das carteiras de Passe Livre Intermunicipal é um passo fundamental para garantir o direito de ir e vir e promover a inclusão de pessoas com deficiência, mesmo diante das adversidades”.

(Marcello Campos)

