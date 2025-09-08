Mundo Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Hamas elogiou a atuação dos dois “combatentes da resistência palestina” no ataque Foto: Reprodução de TV O Hamas elogiou a atuação dos dois “combatentes da resistência palestina” no ataque. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ataque a tiros dentro de um ônibus deixou seis mortos e mais de dez feridos nesta segunda-feira (8), em Jerusalém, informaram autoridades israelenses.

Dois atiradores entraram no veículo e abriram fogo contra os passageiros. Os assassinos foram mortos pela polícia. “Esse é o mal que Israel enfrenta. Dois terroristas abriram fogo contra um ônibus em Jerusalém, mirando passageiros, transeuntes, qualquer pessoa ao alcance. A guerra que Israel trava é por todos que se levantam contra o terror”, afirmou o governo israelense.

O número de vítimas foi confirmado pelo ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar. O ataque ocorreu em um cruzamento na entrada Norte de Jerusalém, em uma estrada que leva a assentamentos judaicos localizados na Cisjordânia.

O grupo terrorista Hamas, com o qual Israel trava uma guerra na Faixa de Gaza desde outubro de 2023, elogiou a atuação dos dois “combatentes da resistência palestina” no ataque, mas mão assumiu a autoria do atentado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ataque-a-tiros-dentro-de-onibus-deixa-seis-mortos-em-jerusalem/

Ataque a tiros dentro de ônibus deixa seis mortos em Jerusalém

2025-09-08