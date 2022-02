Mundo Ataque cibernético: site oficial do governo russo está fora do ar em meio à guerra na Ucrânia

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Site oficial do governo russo está indisponível neste sábado (26). Foto: Reprodução Site oficial do governo russo está indisponível neste sábado (26). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O site oficial do governo russo saiu do ar neste sábado (26), em meio à ofensiva da Rússia ao território da Ucrânia. A queda da página oficial do Kremlin é o resultado de uma série de ataques cibernéticos feitos aos endereços do governo russo e da mídia estatal, informa a agência de notícias Reuters.

Desde de a última quinta-feira (23), diversas páginas relacionados ao governo russo estão indisponíveis, incluindo o site da câmara baixa Duma e do Ministério de Defesa da Rússia, aponta o observatório Netblocks, que monitora a liberdade de acesso à internet.

No começo da semana, a Ucrânia também foi alvo de um ataque cibernético, que tentava apagar dados dados de computadores no país. A ação foi identificada na terça-feira (23) pelas empresas de segurança digital ESET e Symantec.

Acesso limitado ao Facebook e Twitter

O Netblocks também indica que a rede social Twitter está sendo restrita na Rússia.

O órgão de controle de comunicações da Rússia disse que está “limitando o acesso” ao Facebook a partir desta sexta-feira(25), acusando a rede social dos Estados Unidos de censurar a mídia russa e violar os direitos humanos e de seus cidadãos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo