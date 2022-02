Polícia Contrabandista é preso em Lajeado transportando mais de R$ 1 milhão em cigarros

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Um total de 337 mil maços de cigarro paraguaios eram transportados. Foto: PRF/Divulgação

Na manhã deste sábado (26), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um contrabandista e apreendeu mais de 330 mil maços de cigarros paraguaios que eram transportados em uma carreta. A carga é avaliada em mais de R$ milhão. O fato aconteceu na BR-386, em Lajeado, no Vale do Taquari.

A carreta era conduzida por um homem de 52 anos, morador de Gravataí, na Região Metropolitana.

Durante buscas realizadas no compartimento de carga do veículo, os policiais constataram que ele estava totalmente carregado com caixas de cigarro. Após a contagem, verificou-se que um total de 337 mil maços de procedência paraguaia eram transportados. De acordo com o motorista, toda a mercadoria seria entregue na Região Metropolitana.

A carga foi apreendida, assim como a carreta. O contrabandista foi preso e conduzido à polícia judiciária de Santa Cruz do Sul.

