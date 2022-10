Mundo Ataque com arma em escola dos Estados Unidos deixa três mortos, incluindo o atirador

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Estudantes e pais de alunos aguardam em estacionamento após homem abrir fogo dentro da escola. (Foto: David Carson/St. Louis Post-Dispatch)

Uma professora e uma aluna de Ensino Médio morreram baleadas por um atirador dentro de uma escola de St. Louis, no Estado de Missouri, nos Estados Unidos. Após confronto com a polícia, o suspeito também morreu. Outras seis pessoas ficaram feridas no ataque, que ocorreu na última segunda-feira (24).

O tiroteio foi relatado pouco depois das 9h no horário local (11h no horário de Brasília-DF) na Escola Central de Artes Performáticas, uma instituição de Ensino Médio. Após os tiros, centenas de estudantes, professores e funcionários deixaram o prédio, muitos deles correndo. A escola foi imediatamente cercada por dezenas de veículos da polícia.

Uma testemunha disse à imprensa local que o criminoso atirou em uma janela e entrou na sala, onde disparou contra a professora e a aluna. De acordo com a agência de notícias Associated Press, uma estudante, Taniya Gholston, de 16 anos, relatou ao jornal local “St. Louis Post-Dispatch” ter visto o agressor e que ele entrou atirando.

“Tudo o que ouvi foram dois tiros, e ele entrou lá com uma arma”, disse Gholston. “Eu estava tentando correr e não consegui correr. Eu e ele fizemos contato visual, mas consegui (escapar) porque a arma dele emperrou. Mas vimos sangue no chão.”

Ainda de acordo com a Associated Press, outra aluna, Nylah Jones, do nono ano, disse ao Post-Dispatch que estava na aula de matemática quando o atirador disparou contra a sala do corredor.

Ele não conseguiu entrar na sala e bateu na porta enquanto os alunos se amontoavam em um canto, disse ela.

Segundo a administração das escolas públicas de St. Louis, o suspeito foi “rapidamente parado” pelos policiais, que trocaram tiros com ele. O criminoso, que segundo a polícia tem por volta de 20 anos, foi hospitalizado mas morreu em decorrência dos ferimentos.

O restante de alunos foi retirado da escola, e a prefeitura local recomendou que ninguém passasse pela área. Alguns minutos depois, os pais dos alunos foram convocados pela administração escolar para ir buscar os filhos em um ponto de encontro próximo ao local.

A Escola Central de Artes Performáticas é uma instituição de ensino médio especializada em artes. O site do distrito diz que o “programa educacional da escola foi projetado para criar um ambiente onde os alunos recebam uma educação acadêmica e artística de qualidade que os prepara para competir com sucesso no nível pós-secundário ou ter um desempenho competente no mundo do trabalho”.

