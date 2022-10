Rio Grande do Sul Governo gaúcho e prefeitura de Porto Alegre transferem para 14 novembro o ponto facultativo do Dia do Servidor

Por Marcello Campos | 25 de outubro de 2022

O ponto facultativo é válido para os servidores do Executivo estadual, incluindo autarquias e fundações públicas Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Medida tem por finalidade evitar aumento da abstenção no domingo de eleição. (Foto: EBC) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Após o Executivo gaúcho transferir para 14 de novembro o ponto facultativo no Dia do Servidor (28 de outubro, sexta-feira), a prefeitura de Porto Alegre adotou a mesma medida. A finalidade é impedir que funcionários públicos façam feriadão, ampliar assim as ausências de eleitores no segundo turno de votação para governador e presidente da República, no próximo domingo (30).

O adiamento foi comunicado pelo Palácio Piratini na metade deste mês, ao passo que a administração municipal fez o anúncio no início desta semana. Por meio desse sistema, não é controlado o ponto, ou seja: desde que não atue em áreas essenciais como saúde e segurança, o trabalhador comparece se quiser.

Em âmbito estadual, isso vale para o funcionalismo de órgãos, autarquias ou fundações em âmbito público. Já na esfera municipal, a liberação da presença abrange repartições da gestão centralizada ou descentralizada.

Não é a primeira vez

A mudança na data do ponto facultativo é um procedimento adotado com certa regularidade. Em 2016, quando houve eleição para prefeito e vereadores, o risco de aumento da abstenção às unas também motivou a transferência para 14 de novembro – véspera do feriado nacional relativo à Proclamação da República. Já em 2021, a data definida para a compensação foi 1º de novembro, véspera de Finados.

Neste ano, o 15 de Novembro cairá na terceira terça-feira do mês. Com o adiamento municipal e estadual do ponto facultativo para o dia 14, segunda-feira, muitos servidores poderão curtir um feriadão, mas desta vez sem ameaça à participação da categoria nas urnas.

(Marcello Campos)

