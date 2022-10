Política Ministro da Cidadania diz que estrangeiros refugiados também podem receber Auxílio Brasil

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Segundo Ronaldo Bento, 50 mil venezuelanos recebem o benefício e o objetivo do programa é ajudar na conquista da autonomia Foto: Valter Campanato/Agência Brasil Segundo Ronaldo Bento, 50 mil venezuelanos recebem o benefício e o objetivo do programa é ajudar na conquista da autonomia. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

De acordo com o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, o Auxílio Brasil também é pago a famílias estrangeiras refugiadas no Brasil. Prova disso é que cerca de 50 mil famílias venezuelanas recebem o benefício.

Em outubro, o programa pagou o benefício a mais de 21 milhões de famílias uma semana antes do inicialmente previsto. “Continuamos zerando a fila. Hoje não tem nenhuma família na pobreza extrema regularmente cadastrada no Cadastro Único sem receber o Auxílio Brasil. Chegamos a todas as casas, todas as famílias que fizeram seu cadastro”, disse o ministro, em entrevista nesta terça-feira (25) ao programa A Voz do Brasil.

Carteira assinada

De acordo com Ronaldo Bento, 210 mil famílias que recebem o benefício têm carteira assinada. O ministro diz que o objetivo do programa é ajudar as famílias na conquista da autonomia, por isso, elas são estimuladas a conseguirem trabalho.

O ministro ressaltou que o programa é permanente. “Não acaba em dezembro, é um programa permanente, instituído por lei e que vai continuar”.

Atualização cadastral

Ronaldo Bento orientou que as famílias que fizeram o Cadastro Único em 2016 façam a atualização cadastral. Para quem não teve mudanças na composição familiar, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo CadÚnico, disponível para download na página Gov.br. Porém, se for preciso alterar algum dado, é necessário comparecer a um posto de cadastramento para uma nova entrevista de atualização cadastral. O cadastro pode ser atualizado até 11 de novembro.

Programas sociais como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada (BPC), a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e a ID Jovem exigem que o cadastro esteja atualizado para que as famílias possam receber os benefícios.

Consulta

Também no aplicativo, os beneficiários podem verificar se os dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais.

A consulta também pode ser realizada na versão web. Serão exibidos os dados de identificação do Responsável pela Unidade Familiar, os dados da família e de seus membros.

