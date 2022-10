Ciência Asteroide com quase 20 vezes o tamanho do Cristo Redentor se aproxima da Terra

Sua trajetória foi confirmada por uma análise feita no Observatório Steward, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos.

Um asteroide considerado pela Nasa, a agência espacial norte-americana, como “potencialmente perigoso” estará mais próxima da Terra no dia 1º de novembro. O gigante 2022 RM4 tem cerca de 740 metros, o equivalente a mais de 20 vezes o tamanho do Cristo Redentor, e causaria um estrago gigante em uma colisão com nosso planeta. Felizmente, isso não vai acontecer.

O asteroide está a quase 2,3 milhões de quilômetros da Terra, o equivalente a mais de 5 vezes a distância entre o nosso planeta e a Lua. Uma pechincha em termos de distâncias astronômicas, mas longe o suficiente para passar com segurança, sem nenhum risco de colisão.

Pelo nome, já dá pra saber que a detecção desse asteroide é recente. E de fato é, ele foi encontrado em setembro pelo telescópio Pan-STARRS 2, sediado no Havaí. Sua trajetória foi confirmada por uma análise feita no Observatório Steward, da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos.

É estimado, inclusive, que esse asteroide tenha o tamanho do Dimorphos, a “vítima” da missão Dart que teve sua órbita levemente alterada após colidir com a nave espacial da Nasa em um momento histórico.

Existe risco?

Mesmo estando longe, pela classificação da Nasa, esse objeto pode ser considerado potencialmente perigoso. A agência considera qualquer objeto espacial que chegue a 193 milhões de km da Terra como “próximo” e qualquer objeto em movimento rápido dentro de 7,5 milhões de quilômetros como um “risco em potencial”.

Marte

A Nasa elabora já está elabora uma maneira de proteger o orbitador de retorno (Mars Sample Return), que trará as amostras de Marte durante sua viagem de volta à Terra. Para isso, os engenheiros da agência espacial passaram a realizar testes que consistem no disparo de micro bala no material contra asteroides.

Segundo o engenheiro de testes da White Sands, Dennis Garcia, esse escudo tem que suportar os impactos de projéteis vindos a velocidades tão altas que, se uma aeronave fizesse o trajeto do estado Nova York até São Francisco, na mesma velocidade das balas, levaria 5 minutos para completá-lo. Geralmente, voos comerciais levam cerca de 6 horas para realizar o percurso.

Entretanto, essas velocidades ainda não alcançam aquelas desenvolvidas pelos meteoritos e fragmentos de lixo espacial que orbitam o Espaço. Sendo assim, os engenheiros precisam recorrer a modelos de computador para simular velocidades reais, que podem atingir mais de 80 quilômetros por segundo.

