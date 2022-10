Tecnologia YouTube revela seu novo design, com mais recurso e “luz ambiente”

A Google menciona os recortes mais arredondados para os vídeos e uma organização um pouco mais limpa e colorida das playlists. Foto: Divulgação

A Google anunciou nesta semana uma repaginada no visual do YouTube que não somente alinha o design do app em diferentes plataformas com o visual material que a empresa tem adotado, mas também traz novos recursos para o usuário aproveitar.

Uma das principais novidades da atualização é a possibilidade de dar zoom nos vídeos em dispositivos móveis, fazendo o mesmo movimento de pinça com os dedos que a maioria das pessoas já estão acostumadas. Este é um recurso que estava sendo testado no YouTube Premium, mas que agora passa a funcionar para todo mundo.

Outra novidade importante é uma guia de quadros que facilita navegar pela linha do tempo de um vídeo. Quando você aperta na famosa “barrinha vermelha” e move o tempo de um vídeo, passa a aparecer embaixo da linha uma série de quadros do vídeo, mostrando o momento para o qual você está saltando.

Além dessas mudanças práticas, algumas visuais também merecem destaque. A Google menciona os recortes mais arredondados para os vídeos e uma organização um pouco mais limpa e colorida das playlists, mas são os usuários do modo escuro do YouTube que vão notar mais mudanças.

A plataforma está introduzindo algo que chama de “luz ambiente”, tanto nos aplicativos móveis como no navegador. É um efeito esmaecido colorido em volta do vídeo que reconhece as cores que estão aparecendo nele para simular um efeito de projeção da luz. É tão sutil que chega a ser difícil de perceber, mas a Google afirma que o efeito foi “recebido com reações extremamente positivas” durante os testes.

As mudanças serão feitas ao longo das próximas semanas e vão aparecer automaticamente para os usuários.

Ao que parece, o YouTube quer ouvir os usuários de forma mais transparente. Pois, neste mês, a plataforma decidiu abrir uma enquete para saber em quais recursos, para o app de TV e consoles, deve focar os esforços. A votação mais recente está aberta e os usuários podem escolher dentre cinco opções.

A enquete é feita em um tópico no fórum de suporte do YouTube. Segundo a companhia, a cada trimestre uma votação diferente será aberta, sempre atualizada com os principais pedidos das pessoas. Caso uma sugestão esteja na lista, o Google pede para que os usuários votem positivamente em vez de inseri-la novamente.

Posteriormente, as solicitações serão levadas ao time de engenharia do YouTube, sempre levando em consideração aquelas que tiverem mais votos positivos. A empresa, então, promete sempre atualizar a comunidade quando uma das solicitações estiver prestes a ser implementada.

No último trimestre, por exemplo, o YouTube liberou o som surround 5.1 para todos os vídeos nas TVs de 2021 e posteriores, Chromecast, Apple TV, Roku e a maioria dos dispositivos Fire TV. Além disso, a plataforma passou a permitir que usuários pesquisassem conteúdos enquanto assistiam a vídeos em segundo plano.

