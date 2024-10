Mundo Ataque de Israel revela vulnerabilidade de defesa aérea do Irã

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

Em um discurso no domingo, o líder supremo iraniano Ali Khamenei disse que Israel havia infligido danos ao Irã. (Foto: Reprodução)

Os ataques israelenses ao Irã atingiram várias das defesas aéreas mais avançadas de Teerã, expondo a vulnerabilidade do Irã a ataques futuros enquanto os dois inimigos se envolvem em uma nova era de confronto direto.

Durante o ataque de uma hora no início do sábado, aviões de guerra israelenses atingiram alvos militares iranianos em três províncias, incluindo três sistemas de defesa aérea fornecidos pela Rússia, conhecidos como S-300, e um quarto sistema, de acordo com autoridades dos EUA e de Israel.

Uma autoridade israelense acrescentou que todos os sistemas de defesa aérea foram inutilizados. O ataque israelense ocorreu após uma pressão significativa dos EUA para evitar atingir as instalações nucleares e de petróleo do Irã, com os EUA dizendo que o Irã agora deve recuar de novas escaladas.

Em um discurso no domingo, o líder supremo iraniano Ali Khamenei disse que Israel havia infligido danos ao Irã, embora não tenha especificado o quê, e disse que, embora Israel estivesse exagerando o impacto, também seria errado minimizar o ataque ou descartá-lo como sem importância. Khamenei, que lidera o Irã desde 1989, se absteve de prometer uma retaliação severa, como fez após outros ataques no passado.

Desarmar com sucesso as capacidades de autodefesa do Irã marca um novo capítulo no confronto de Israel com a República Islâmica. Isso criou uma vulnerabilidade nas defesas aéreas do Irã que destacou as lacunas significativas entre as capacidades militares dos dois lados. Israel alega que agora tem a capacidade de voar sobre o espaço aéreo iraniano.

“O Irã terá que fazer muita autoanálise e gastar muito dinheiro em sistemas de defesa aérea que sejam capazes de interceptar esses tipos de novas ameaças”, disse Farzin Nadimi, pesquisador sênior e especialista em forças armadas do Irã no Washington Institute, um think tank. “O Irã é uma nação militar-industrial. Há tantos alvos no país, então eles realmente precisam de todas as defesas aéreas que puderem.

“Por décadas, Irã e Israel lutaram entre si indiretamente. O Irã armou e treinou milícias para assediar e ameaçar seus inimigos, incluindo Israel, como uma forma de manter o conflito longe de suas próprias fronteiras. Israel pressionou o Irã por meio de sabotagem e assassinatos visando o programa nuclear iraniano e atacando forças iranianas no exterior, incluindo na Síria.

Batalha diferente

A guerra recente colocou os dois inimigos em um tipo diferente de batalha: uma guerra direta e de longa distância. E eles estão se saindo de forma muito diferente. O Irã conseguiu penetrar esporadicamente nas defesas aéreas de Israel duas vezes, em abril e outubro, mas apenas disparando centenas de mísseis por vez.

Israel mostrou duas vezes sua capacidade de atacar alvos iranianos sensíveis, com poucas ou nenhuma de suas armas sendo interceptadas. Um ataque israelense anterior atingiu um radar de defesa aérea em abril. O ataque de sábado envolveu a arma aérea mais avançada de Israel, os caças a jato F-35, que são capazes em escapar do radar, disseram pessoas familiarizadas com a missão.

Israel saudou o ataque de fim de semana como uma grande vitória. “Agora, o estado de Israel tem maior liberdade de ação no ar sobre o Irã também”, disse o porta-voz militar Daniel Hagari em um briefing televisionado no sábado. O S-300 é uma família de sistemas de mísseis terra-ar projetados pela União Soviética nas décadas de 1960 e 1970, e agora usados ​​para defesa contra aviões, drones e, até certo ponto, mísseis de cruzeiro e balísticos. A Rússia forneceu sistemas S-300 ao Irã em 2016, após nove anos de atraso devido a negociações nucleares e sanções internacionais.

Embora os detalhes sobre os sistemas não sejam conhecidos publicamente, os especialistas acreditam que o Irã recebeu entre 40 e 60 lançadores como parte do pedido total, cada um dos quais é capaz de transportar até quatro mísseis.

Os sistemas S-300 são usados ​​para proteger alvos de alto valor, como instalações nucleares e o aeroporto doméstico de Mehrabad, usado para voos oficiais. Uma bateria é mantida móvel e viaja com Khamenei quando ele visita sua cidade natal, Mashhad, no leste do país, de acordo com Nadimi, cuja pesquisa é baseada em fontes dentro do Irã e imagens de satélite. As informações são do jornal Valor Econômico.

2024-10-28