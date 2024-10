Mundo Líder do Irã dá sinais de que moderará resposta a Israel

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

“Eles estão cometendo um erro de cálculo com relação ao Irã”, afirmou Ali Khamenei. (Foto: Escritório do Líder Supremo do Irã)

Os ataques aéreos de Israel ao Irã não devem ser ampliados nem minimizados, disse o Líder Supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, nesse domingo (27). Embora Israel queira amplificar os impactos de suas ações contra o Irã, Khamenei disse que também não seria certo para o Irã menosprezar os ataques como insignificantes.

“Eles estão cometendo um erro de cálculo com relação ao Irã”, disse o líder em comentários publicados em seu site. “Eles ainda não conseguiram entender corretamente o poder, a capacidade, a engenhosidade e a determinação do povo iraniano. Precisamos fazê-los entender essas coisas.”

Khamenei disse que aqueles que acreditam que o Irã deve evitar produzir armas para evitar provocar reações adversas estão equivocados. Manter um país fraco não mantém sua segurança, declarou.

O líder iraniano também condenou a ofensiva militar de Israel em Gaza, bem como a comunidade internacional por habilitá-la.

Estrutura de regras

“A guerra opera dentro de uma estrutura de regras, leis e limitações. Essas limitações não podem ser simplesmente desconsideradas durante uma guerra. No entanto, a gangue criminosa que governa as terras ocupadas pisoteou todos os limites e regras”, disse ele.

Tanto as autoridades iranianas quanto as israelenses pareceram deliberadas no sábado (26) em suas primeiras declarações sobre a retaliação resposta de Israel, ao grande ataque com mísseis que Teerã realizou no início deste mês.

A postura pública de Israel imediatamente após os ataques foi relativamente moderada. Isso foi intencional, disse uma fonte familiarizada com o pensamento do governo israelense, visando dar ao Irã a oportunidade de minimizar os ataques e evitar uma escalada maior.

O governo do Irã pareceu aproveitar essa oportunidade, alegando que os ataques causaram apenas danos limitados em locais militares, mesmo reconhecendo que quatro soldados iranianos foram mortos.

Irã diz que civil foi morto em ataques israelenses no sábado. Um civil foi morto durante os ataques israelenses no Irã, no sábado (26), elevando o número de mortos para cinco, segundo a agência estatal de notícias do país, IRNA.

No sábado, a mesma agência de notícias disse que quatro militares iranianos foram mortos nas explosões.

Israel lançou ataques diretos no que disse serem alvos militares no Irã no início do sábado, em uma retaliação de alto risco à barragem de mísseis balísticos de Teerã no início deste mês. As informações são do porta de notícias CNN.

