O esquadrão de bombas de Santa Catarina foi acionado por volta das 8h. Os agentes encontraram quatro artefatos explosivos, sendo três nas proximidades da praça do congresso e um na agência do Banco do Brasil que foi roubada. Todos foram desativados com sucesso.

Reféns

Imagens em redes sociais mostraram o momento em que funcionários da prefeitura de Criciúma foram feitos reféns pelos bandidos. Em seguida, foram obrigados a ficar sentados em uma faixa de pedestres, sem camisa, para bloquear a rua e dificultar a resposta das forças de segurança. Outro vídeo mostra os criminosos utilizando armas pesadas e andando tranquilamente pelas ruas da cidade.

O prefeito afirmou que os reféns, usados como uma barreira pela quadrilha, foram liberados sem ferimentos. Eram seis funcionários do Departamento de Trânsito e Transporte (DTT) de Criciúma, que pintavam faixas nas ruas. Segundo a prefeitura, três deles foram obrigados a ajudar no carregamento dos malotes de dinheiro até os veículos dos criminosos.

A PM informou que o grupo incendiou um túnel no município de Tubarão, que dá acesso a Criciúma, para tentar impedir que reforços chegassem até o local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os bandidos também atravessaram um caminhão, com placa de São Paulo, no túnel que fica na BR-101.