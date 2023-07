Mundo Ataque russo em Odessa deixa um morto e danifica a maior catedral da cidade ucraniana

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2023

Consagrada em 1809, basílica pertence à Igreja Ortodoxa Ucraniana, que é ligada a Moscou Foto: Reprodução Consagrada em 1809, basílica pertence à Igreja Ortodoxa Ucraniana, que é ligada a Moscou. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um ataque aéreo da Rússia à cidade ucraniana de Odessa deixou uma pessoa morta e 19 outras feridas, incluindo quatro crianças, na madrugada deste domingo (23). O bombardeio danificou seriamente a maior catedral da cidade portuária.

“Odessa: outro ataque noturno dos monstros”, disse Oleh Kiper, governador da região, no sul da Ucrânia, em mensagem no Telegram. Segundo ele, 14 pessoas foram hospitalizadas. Outras seis casas e edifícios de apartamentos foram destruídos.

A administração militar da cidade disse que a Catedral Spaso-Preobrazhenskyi, ou a Catedral da Transfiguração, foi severamente danificada no ataque. Consagrada em 1809, a basílica pertence à UOC (Igreja Ortodoxa Ucraniana), que é ligada a Moscou.

“O ícone Kasperovska da Mãe de Deus, que é a padroeira de Odessa, foi recuperado sob os escombros”, disse o governo em seu canal Telegram.

A UOC é a segunda maior igreja da Ucrânia, embora a maioria dos crentes ortodoxos do país siga outro ramo da fé. As autoridades ucranianas acusam a UOC de manter relações com a Igreja Ortodoxa Russa, mas a organização afirma ter rompido os laços com os russos em maio de 2022.

O Ministério da Defesa da Rússia relatou ataques a alvos na área de Odessa, mas negou que tenha atingido a catedral e disse que o prédio provavelmente foi atingido por um míssil antiaéreo ucraniano.

Os russos têm atacado Odessa e outras instalações de exportação de alimentos ucranianos quase diariamente desde a semana passada, depois que se retiraram de um acordo mediado pela ONU (Organização das Nações Unidas) que permitia o embarque seguro de grãos da Ucrânia.

A Rússia descreveu os ataques como uma vingança por um ataque ucraniano em uma ponte construída pelos russos para a Crimeia. A Rússia acusou a Ucrânia de usar o corredor marítimo para lançar “ataques terroristas”.

