Mundo Ataque russo provoca incêndio em refinaria no sudoeste de Kiev; explosões atingem arredores da capital ucraniana

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O incêndio atingiu uma refinaria de petróleo no sudoeste de Kiev, a capital da Ucrânia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ataque russo realizado na madrugada deste domingo (horário local) provocou um incêndio em uma refinaria de petróleo no sudoeste de Kiev, a capital da Ucrânia. A refinaria teria sido atingida por um foguete russo, segundo a imprensa local.

A ofensiva da Rússia também provocou a explosão de um gasoduto em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia. Desde as primeiras horas do dia, os ataques russos voltaram a ser registrados nas proximidades de Kiev, com ao menos duas grandes explosões a cerca de 30 quilômetros da cidade.

As duas explosões foram vistas ao redor de Vasylkiv, que conta com vários tanques de combustíveis. O governo ucraniano alertou que a fumaça da explosão poderia causar uma “catástrofe ambiental” e aconselhou as pessoas a cobrir as janelas com pano úmido ou gaze.

Vídeos do conflito mostram projéteis contínuos de foguetes caindo sobre o território ucraniano. Segundo o jornalista búlgaro Christo Grozev, três comboios de tanques de guerra – quase 500 no total – se aproximavam de Kiev em diferentes direções.

Mais de 150 mil ucranianos já fugiram para a Polônia, Moldávia e outros países vizinhos, e as Nações Unidas alertam que o número pode crescer para 4 milhões se o conflito continuar nos próximos dias.

Homens, mulheres e crianças buscam segurança em bunkers e estações de metrô no subsolo da cidade. Neste sábado, o governo ucraniano também instituiu um toque de recolher de 39 horas para manter as pessoas fora da rua.

Reunião do G7

O Japão informou que o G7 – grupo também composto por Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos – deve voltar a discutir neste domingo (27) a situação da Ucrânia. O debate vai tratar se os países decidem por novas sanções contra o governo da Rússia.

Neste sábado (26), líderes da Comissão Europeia, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Canadá e Estados Unidos indicaram que devem ampliar as restrições contra a Rússia.

O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e reforçado pela Casa Branca por meio de um comunicado conjunto.

No documento divulgado pela Casa Branca, os países anunciaram que alguns bancos da Rússia devem ser removidos do sistema Swift – sistema que permite a transferência rápida de dinheiro entre os países.

Ataque hacker

O grupo Anonymous disse ter feito um ataque hacker contra as emissoras de televisão estatais da Rússia. “Canais de TV estatais russos foram hackeados e estão transmitindo a realidade do que está acontecendo na Ucrânia”, postou o grupo em uma rede social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo, das agências de notícias AP e Reuters e do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo