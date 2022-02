Mundo Presidente ucraniano diz ter “desmantelado” plano da Rússia

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2022

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse no sábado (26) que “desmantelou” o plano da Rússia, no terceiro dia da invasão contra seu país, em um vídeo no qual pediu aos russos para pressionarem Vladimir Putin a parar a guerra.

Também pediu à Alemanha e à Hungria que tenham o “valor” de apoiar uma moção para excluir a Rússia do sistema de transações financeiras internacionais Swift, um instrumento fundamental das finanças globais.

“Mantivemo-nos firmes e repelimos com sucesso os ataques dos inimigos. Os combates continuam em muitas cidades e regiões do país (…) mas é o nosso Exército que controla Kiev e as principais cidades ao redor da capital”, disse Zelensky, em um vídeo publicado no Facebook.

“Os ocupantes queriam bloquear o centro do nosso Estado e colocar marionetes, como em Donetsk. Conseguimos desmantelar o plano deles”, acrescentou Zelensky, afirmando que o Exército russo “não obteve vantagem alguma”.

Ele também acusou as tropas russas de atacarem zonas residenciais e de tentarem destruir instalações elétricas.

Em um apelo aos países ocidentais para que endureçam sua posição contra a Rússia, o presidente disse que a Ucrânia “tem o direito de obter sua adesão à União Europeia”.

Ele também se dirigiu aos russos, convocando-os a pedirem a seu governo que “pare a guerra imediatamente”.

“Sabemos que muitas pessoas estão chocadas com a mesquinhez e crueldade de seu governo”, disse ele.

Em várias cidades russas, incluindo Moscou e São Petersburgo, manifestações contra a guerra foram violentamente reprimidas no início da invasão da Ucrânia, na quinta-feira (24).

Abandono

Zelensky disse que seu país foi “deixado sozinho” para se defender contra a invasão russa. O líder ucraniano também convocou toda a população apta para participar da luta armada.

“Nos deixaram sozinhos para defender nosso Estado”, disse Zelensky em um pronunciamento televisionado. “Quem está disposto a lutar conosco? Não vejo ninguém. Quem está disposto a dar à Ucrânia uma garantia de adesão à Otan? Todos estão com medo.”

“Eu perguntei a 27 líderes europeus: a Ucrânia entrará na OTAN? Perguntei diretamente. Todos estão com medo. Não respondem. Mas nós não temos medo. Não temos medo de nada. Não temos medo defender nosso país”, ele afirmou.

O presidente também decretou que cidadãos com idade para servir no exército deverão fazê-lo. A decisão já havia sido citada mais cedo quando o líder ucraniano pediu o apoio dos moradores do país após a invasão russa.

Em um documento oficial publicado pouco antes do discurso, ele institui um decreto geral dirigido a homens de 18 a 60 anos, que devem permanecer no país preparados para se juntar às forças de segurança.

A mobilização vai durar pelo menos 90 dias. Zelensky também pediu que voluntários se apresentem para diversos serviços no país, e pediu que os ucranianos doassem sangue para abastecer os estoques.

