Mundo Ataque da Turquia deixa 31 mortos na Síria e no Iraque

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Forças aéreas de Istambul tinham como alvo bases de militantes curdos com quem as forças turcas travam uma disputa territorial de décadas Foto: Divulgação Forças aéreas de Istambul tinham como alvo bases de militantes curdos com quem as forças turcas travam uma disputa territorial de décadas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Turquia, cuja capital é Istambul bombardeou o norte da Síria e no norte do Iraque neste domingo (20). Os ataques, segundo a agência de notícias France Presse, deixaram 31 mortos no total. As forças aéreas turcas, que realizaram as incursões, tinham como alvo bases de militantes curdos – com quem as forças turcas travam uma disputa territorial de décadas pelo controle da região do Curdistão.

A agência estatal turca Anadolu negou que o ataque tenha ultrapassado fronteiras, mas o Ministério da Defesa da própria Turquia reconheceu que ambos os bombardeios atingiram territórios da Síria e do Iraque.

Os ataques tiveram como alvo bases do proscrito Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e da milícia síria curda YPG, que a Turquia diz ser uma ala do PKK, acrescentou o ministério em comunicado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo