Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2022

O maior desafio do treinador a partir da reapresentação, dia 7, será ajudar a promover a reconstrução do novo plantel gremista Foto: Grêmio/Divulgação Foto: Grêmio/Divulgação

O técnico Renato Portaluppi retorna ao comando da casamata gremista para a temporada 2023. O acerto foi finalizado na tarde deste domingo (20), entre o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol, Paulo Caleffi, e o diretor da pasta, Antônio Brum. O vínculo com o Tricolor será até dezembro do próximo ano. Portaluppi volta ao Grêmio com o seu auxiliar técnico, Alexandre Mendes.

Em sua passagem mais recente, finalizada no início de novembro, o técnico foi o comandante no acesso do Grêmio à elite do futebol brasileiro. Seu maior desafio para os trabalhos que iniciam após a reapresentação da equipe de futebol, em 7 de dezembro, será ajudar a promover a reconstrução do novo plantel gremista, além de reposicionar o Clube no topo das maiores agremiações do país na busca por novas conquistas.

Considerado um dos maiores ídolos da nação gremista, Portaluppi, além de ter conquistado importantes títulos como jogador vestindo a camisa do Grêmio, é o treinador que mais esteve à frente do comando técnico do Clube com a marca de 411 jogos, em quatro passagens. Em seu currículo vitorioso, possui as conquistas da Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019 e 2020) e Recopa Gaúcha (2019).

