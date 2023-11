Geral Ataques deixam dezenas de mortos e feridos em Gaza, mas ministro de Israel admite revés: “Preço alto”

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2023

Ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, diz que as Forças Armadas do país estão fazendo conquistas “significativas”. (Foto: Reprodução)

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que as Forças Armadas do país estão fazendo conquistas “significativas” durante a operação por terra na Faixa de Gaza, mas que também “pagam um preço alto”. “Há batalhas contra as forças que operam [em Gaza] e os resultados e conquistas são grandes”, disse Gallant. “Infelizmente, na guerra, também há preços, e os preços no último dia foram altos.”

Israel informou que dois soldados do país foram mortos e outros dois feridos em 24 horas, e que “numerosos” terroristas foram mortos.

No mesmo período, um bombardeio ao campo de refugiados Jabalya matou ao menos 50 pessoas e deixou mais de 100 feridos. As informações são do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

O porta-voz das Forças Armadas de Israel, tenente-coronel Richard Hecht, confirmou em entrevista à CNN nessa terça-feira (31) o bombardeio contra o maior campo de refugiados de Gaza, em Jabalya, no norte do enclave palestino. O local possui três escolas da ONU que estavam servindo de abrigo para deslocados e antes mesmo do conflito já era a moradia de 116 mil pessoas.

Hecht afirmou que um comandante do Hamas estava “escondido, como eles fazem, atrás de civis”. O repórter da CNN questionou o porta-voz sobre os civis inocentes que estavam no local, que respondeu: “Essa é a tragédia da guerra”, reiterando que as autoridades pediram para a população se deslocar para o sul, embora tenham reforçado para que fossem em direção ao norte há pouco tempo.

As Forças Armadas de Israel confirmaram nessa terça-feira a morte de Ibrahim Biari, um dos líderes do Hamas que comandaram o ataque terrorista de 7 de outubro, durante o bombardeio ao campo de refugiados.

“Os caças da IDF [Forças de Defesa de Israel], agindo com base na inteligência, mataram Ibrahim Biari, o comandante do Batalhão Central de Jabalya do Hamas. Biari foi um dos líderes responsáveis pelo envio de agentes terroristas ‘Nukbha’ a Israel para realizar o ataque terrorista assassino em 7 de outubro. Vários terroristas do Hamas foram atingidos no ataque”, disseram em um comunicado.

Esta não é a primeira morte de uma liderança do Hamas anunciada nesta terça-feira. Mais cedo, outro comandante do grupo terrorista envolvido nos ataques do dia 7 de outubro foi morto. De acordo com as Forças Armadas israelenses, Nasim Abu Ajina foi morto na quarta noite de operações terrestres. Outros 300 alvos também foram atingidos.

O campo de refugiados Jabalya fica localizado no norte do enclave palestino e fora da Cidade de Gaza – para onde as autoridades israelenses haviam pedido aos civis para que se deslocassem por questões de segurança. Nos últimos dias, as Forças Armadas de Israel também promoveram incursões terrestres na área. As informações são do jornal O Globo.

