Mundo Ataques dos Estados Unidos na Síria e no Iraque deixam dezenas de mortos e feridos

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os bombardeios foram uma represália às mortes de três soldados norte-americanos na Jordânia no dia 27 de janeiro. Foto: Reprodução de vídeo Os bombardeios foram uma represália às mortes de três soldados norte-americanos na Jordânia no dia 27 de janeiro. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ataques do Exército dos Estados Unidos a postos usados pela Guarda Revolucionária do Irã na Síria e no Iraque deixaram dezenas de mortos e feridos na sexta-feira (2).

Segundo o governo iraquiano, foram contabilizados pelo menos 16 mortos e 25 feridos no país, incluindo civis. Já o Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que ao menos 23 combatentes pró-Irã morreram no Leste da Síria.

Os bombardeios foram uma represália às mortes de três soldados norte-americanos na Jordânia no dia 27 de janeiro.

Segundo o general Yehia Rasul, porta-voz do primeiro-ministro iraquiano, Mohamed Shia al-Sudani, os ataques representam “uma violação de soberania” com consequências “desastrosas para a segurança e estabilidade” nacional e regional.

Em um comunicado, os militares dos EUA afirmaram que os alvos – mais de 85 no total – foram os seguintes: centros de comando e controle, armazéns de foguetes, mísseis e drones, centros logísticos e locais de distribuição de munição.

Em nota, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou os ataques. “Sob minha orientação, as forças militares dos EUA atacaram alvos em instalações no Iraque e na Síria que a Guarda Revolucionária do Irã e milícias afiliadas utilizam para atacar as forças americanas. Nossa resposta continuará em momentos e lugares de nossa escolha”, disse.

Biden ainda reforçou que os Estados Unidos não buscam conflito com o Irã no Oriente Médio e afirmou: “Todos aqueles que possam buscar nos prejudicar, saibam disso: se você ferir um americano, nós responderemos”. O governo iraniano afirmou que irá revidar qualquer ataque.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/ataques-dos-estados-unidos-na-siria-e-iraque-deixam-ao-menos-39-mortos/

Ataques dos Estados Unidos na Síria e no Iraque deixam dezenas de mortos e feridos

2024-02-03