Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2024

A taxa de juros do home equity gira em torno de 11,4% ao ano

O nome pode até não soar familiar, mas o home equity – ou crédito com garantia de imóvel – vem se popularizando entre os proprietários de casas e apartamentos em Porto Alegre. A Capital gaúcha teve um aumento de 100% no número de contratos nessa modalidade aprovados em 2023.

Em volume de crédito concedido (valor das concessões), a variação anual foi ainda maior, de 124%. Os dados são de um levantamento realizado pela Credihome by Loft.

“O crédito com garantia de imóvel ainda não é totalmente difundido porque muitas pessoas simplesmente não conhecem essa opção, que oferece condições mais vantajosas e juros mais atrativos do que outras modalidades de empréstimo. Mas esse cenário vem mudando ano a ano, e vemos isso refletido nos números. A opção tem dado sinais de que começa a cair no gosto do brasileiro”, explicou o diretor da plataforma, Carlos Nogueira.

No home equity, a pessoa interessada em tomar crédito oferece um imóvel como garantia de pagamento. A modalidade tem atualmente a menor taxa de juros do mercado.

“Trata-se de uma linha de crédito livre com taxas muito menores, principalmente quando comparada ao crédito pessoal, o tipo de empréstimo mais comum no Brasil. Isso porque o banco ou instituição financeira consegue garantir juros mais baixos quando tem um bem, no caso, o imóvel, cedido em garantia. Se o risco assumido pelo banco ou instituição financeira é menor, consequentemente os juros também são”, afirmou Nogueira.

A taxa de juros do home equity gira em torno de 11,4% ao ano, enquanto a taxa do crédito pessoal chega a 119% ao ano. O prazo para quitação do empréstimo também tende a ser mais longo do que em outras modalidades, podendo chegar a 240 meses (20 anos).

Esse tipo de crédito pode ser usado para quitar dívidas, investir em negócios ou pagar uma faculdade e despesas médicas, por exemplo.

