Geral Até que ponto tomar partido nas redes sociais pode prejudicar a carreira? Veja dicas

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A preocupação com o que postar nas redes deve ser uma premissa na vida de todos os profissionais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Casos de pessoas demitidas porque postaram comentários considerados inadequados relacionados a assuntos de grande repercussão na mídia e redes sociais pipocam a todo instante. Em um episódio recente, uma professora fez um comentário impróprio sobre a menina de 10 anos estuprada pelo tio no Espírito Santo – e acabou demitida.

Para especialistas, as redes funcionam cada dia mais como uma vitrine e, se o profissional age de forma desrespeitosa ou preconceituosa no ambiente virtual, dificilmente será diferente na vida real. Por isso, é preciso tomar cuidado para não manchar a imagem ou prejudicar a reputação.

Postar ou não postar?

Ana Carolina Meirelles, estrategista e criadora de conteúdo audiovisual, considera essencial o cuidado com qualquer tipo de postagem nas redes sociais, porque ela pode ser interpretada de forma errada e gerar uma discussão prejudicial para o profissional.

“O ideal é construir o argumento de forma educada e clara e escolher muito bem as palavras para que não gere diversas interpretações”, aconselha.

A especialista lembra que nas redes sociais há sempre pessoas com opiniões divergentes, por isso, assuntos extremamente polêmicos devem sempre ser evitados, principalmente se feitos no momento da emoção.

Para Roberto Recinella, especialista em gestão do capital humano e neurocomportamento, deve ser evitado qualquer tipo de comentário polêmico nas redes, e essa regra vale para todo mundo – do funcionário ao CEO de uma empresa.

A especialista e pesquisadora sobre tendências de carreira Sofia Esteves afirma que a postura revela muito sobre a personalidade da pessoa e a forma de julgamento que ela tem. “É importante viver num mundo onde a gente julgue menos e tente solucionar mais questões do que gerar conflito e dor de cabeça. Você pode falar do problema, mas muito mais numa questão reflexiva do que numa questão de julgamento”, resume.

Preconceito elimina?

A estrategista e criadora de conteúdo audiovisual salienta que, quando uma empresa contrata um profissional, ela atrela a sua imagem a ele. E os clientes e parceiros formarão uma opinião sobre a empresa de acordo com as características percebidas através dele.

“Se essa pessoa age de forma desrespeitosa e preconceituosa no ambiente virtual, dificilmente será diferente na vida real. E se ela tem um comportamento diferente no ambiente real e virtual, essa incoerência gera desconfiança sobre quem é realmente aquela pessoa. Por isso, as empresas buscam profissionais que estejam alinhados com as suas visões, valores e percepções de mundo”, explica.

Segundo os especialistas, todo mundo pode ter uma opinião sobre determinados assuntos, mas comentários preconceituosos sobre religião, sexo, cor da pele, peso, classe social e opção sexual, por exemplo, mesmo feitos em tom de brincadeira, são considerados ofensivos e podem manchar a imagem e prejudicar a reputação do profissional.

Estão de olho no meu perfil?

Os recrutadores estão de olho no que os profissionais estão postando nas redes sociais. “É realmente uma prática cada vez maior, especialmente agora na pandemia com processos seletivos virtuais”, diz Recinella.

Segundo Ana Carolina, é possível criar uma imagem sobre as pessoas apenas observando as atitudes delas nas redes sociais. E, para qualquer recrutador, isso não é diferente.

“O candidato pode ter todos os requisitos necessários para ocupar determinada vaga, mas se uma foto ou comentário em alguma rede social passa uma mensagem que vai na contramão dos valores que a empresa prega, esse profissional pode perder a chance”, adverte.

Meu emprego está em jogo?

A preocupação com o que postar nas redes deve ser uma premissa na vida de todos os profissionais, independentemente de estarem ou não empregados.

“Uma atitude infeliz, um comentário polêmico, uma foto comprometedora são exemplos de coisas que podem fazer com que uma empresa decida desligar um funcionário imediatamente. Nenhuma empresa quer ser lembrada por admitir um funcionário que tem atitudes que não condizem com os valores dela e que são reprovadas pelos seus clientes”, diz Ana Carolina.

“A sua reputação é sua imagem de confiança e de credibilidade, então para você ter uma imagem de credibilidade, hoje o mercado todo olha muito mais as pessoas que têm empatia por uma causa, não é você se isentar de falar sobre o problema, porque também muitas vezes quem cala consente, mas como você aborda o problema, que reflexões, que aprendizados você tira sobre aquela situação, e isso é positivo de ser feito”, comenta Sofia Esteves.

Como as redes podem ajudar?

Para Ana Carolina, as redes sociais são a melhor forma de aumentar a visibilidade. No entanto, dependendo de como a pessoa se comporta, ela pode tanto atrair olhares de admiração como de repulsa.

“Se escolher postar e comentar sobre coisas que agreguem e gerem empatia nas outras pessoas, a rede social será uma ótima aliada na construção de reputação e influência. Mas se escolher comentar ou postar apenas para provocar ou gerar polêmica, isso pode prejudicar a imagem pessoal e profissional”, resume.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral