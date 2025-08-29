Rio Grande do Sul 48ª Expointer começa neste sábado, com mais de 6 mil animais

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2025

Feira começa neste sábado, com oito dias de atividades no Parque de Esteio. (Foto: Rodrigo Ziebell/Arquivo Secom-RS)

A 48ª Expointer teve um total de 6.696 animais inscritos, quase 40% acima do registrado na edição de 2024. Conforme o governo gaúcho, o número abrange 1.589 rústicos (que participam de provas, leilões e vendas) e 5.107 de argola (especialmente preparados para julgamento). O evento começa neste sábado (30), com oito dias de atividades no Parque de Exposições de Esteio. A entrada de visitantes na feira será realizada das 8h às 20h.

O governo gaúcho reconhece, porém, que o aumento comparativo sobre o evento do ano passado deve ser analisado com a ressalva de que naquela ocasião o Rio Grande do Sul se encontrava sob emergência zoossanitária, devido à ocorrência de gripe aviária e à doença de Newcastle, impedindo a participação de aves e pássaros no evento. Por esse parâmetro, o aumento real no número de animais inscritos é de 20,2%.

De acordo com o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, houve um incremento significativo (143%) de inscrições de equinos da raça Crioula. “Também tivemos uma alta de 70% nas inscrições de coelhos, por causa da feira de filhotes”, acrescenta. Ele destaca, ainda, o avanço nas inscrições de rústicos das raças de bovinos de corte Hereford e Braford, que superou em 65% as da edição anterior.

Agricultura familiar e infraestrutura

O Pavilhão da Agricultura Familiar, por sua vez, tem o maior número de participantes da história do evento. São 456 empreendimentos, superando os 413 do ano passado, o que evidencia o crescimento e a relevância da participação dos agricultores familiares na feira. Os inscritos representam 196 dos 497 municípios gaúchos, reforçando a presença da agricultura familiar em diferentes regiões do mapa gaúcho.

Além disso, a infraestrutura de acesso ao evento foi aprimorada. A conclusão do viaduto na rodovia federal BR-116 e o funcionamento normal do Trensurb devem facilitar a chegada ao Parque de Exposições, com maior conforto aos visitantes.

Os ingressos custam R$ 20 para pedestres, com meia-entrada (R$ 10) para idosos (60 anos em diante), estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até 6 anos não pagam. Já o estacionamento para veículos custa R$ 50 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros). Detalhes sobre essas e outras informações podem ser acessados no site oficial expointer.rs.gov.br.

Maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, a Expointer é realizada pelo governo gaúcho, por meio da Seapi, com o apoio das entidades copromotoras. Na lista estão a prefeitura de Esteio, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac), Organização das Cooperativas do Estado (Ocergs), Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) e Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

(Marcello Campos)

