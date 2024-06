Porto Alegre Atendimento em saúde é reforçado para Operação Inverno e estado de calamidade em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Planejamento busca reduzir sobrecarga de emergências e ampliar serviços para a população Foto: Cristine Rochol/PMPA Planejamento busca reduzir sobrecarga de emergências e ampliar serviços para a população Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com investimentos de mais de R$ 17 milhões, a prefeitura de Porto Alegre, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), fortalece ações dentro das operações Inverno e do estado de calamidade para amenizar a sobrecarga das emergências, os agravamentos de problemas respiratórios e a epidemia de dengue. A pasta municipal já conta com 12 unidades móveis como alternativas para atendimentos e ampliou as unidades de saúde com horário até as 22h durante a semana.

Há mais de duas semanas as emergências de Porto Alegre têm operado acima da capacidade física. Casos respiratórios se destacam entre os acolhimentos. Com grande demanda do interior, sobretudo de instituições hospitalares de cidades também afetadas pelas enchentes do último mês, a SMS segue em tratativas para ampliação de leitos, especialmente clínicos adultos e pediátricos.

“Porto Alegre também precisa atuar para garantir a alta demanda de atendimento vinda de outros municípios. Nesse sentido, contamos com o apoio da secretaria estadual de Saúde para que dê continuidade às contrarreferências. Seguimos redobrando os esforços para desafogar as emergências e ampliar o atendimento SUS na nossa cidade”, reitera o secretário municipal de Saúde, Fernando Ritter.

Novos leitos

Já foram abertos 135 novos leitos SRAG (síndromes respiratórias), clínicos e de UTI nos hospitais Vila Nova, Restinga e Extremo Sul, São Lucas da PUCRS, Pronto Socorro e Materno Infantil Presidente Vargas, com aporte de R$ 7,1 milhões (incluindo materiais de consumo dos prontos-atendimentos).

O governo do Estado anunciou repasse de recursos federais para abertura imediata de mais 50 leitos de calamidade no Hospital Porto Alegre. A viabilização do espaço está em processo de avaliação para contratualização. Outros 14 leitos clínicos pediátricos foram abertos com recursos federais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O Grupo Hospitalar Conceição também divulgou a disponibilidade de mais 125 leitos clínicos adultos e pediátricos.

Mais profissionais

Foram contratados profissionais para atender à necessidade temporária durante a estação mais fria do ano. São auxiliares de farmácia, técnicos de enfermagem, enfermeiros, biomédicos, farmacêuticos, técnicos em laboratório e análises clínicas e médicos especialistas.

Das 148 vagas, houve ingresso de 65 profissionais o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas; Hospital de Pronto Socorro; Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul; unidades de saúde de turno estendido e nas farmácias distritais da Atenção Primária.

A homologação de novo processo seletivo para preencher as demais vagas deve ocorrer nos próximos dias. As contratações previstas vigoram pelo prazo de até 120 dias, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogadas por mais 60 dias, com investimento de R$ 7,6 milhões. Haverá o ingresso, ainda, de cinco profissionais – fonoaudiólogos e psicólogos – para o Centro de Referência do Transtorno Autista (Certa) por meio de emenda parlamentar.

Fins de semana

Aos fins de semana e feriados, as unidades de saúde também servem de apoio aos prontos-atendimentos, reduzindo o tempo de espera. A ampliação do acesso a serviços de saúde iniciou no início de maio e conta com sete unidades abertas, das 10h às 19h, sábados, domingos e feriados: Mauro Ceratti Lopes (apoio ao Hospital Restinga e Extremo Sul); Bom Jesus (apoio ao PA da Bom Jesus); Moab Caldas (apoio ao PA da Cruzeiro do Sul); Assis Brasil (apoio à UPA Moacyr Scliar e bairros Humaitá, Navegantes e Ilhas); Modelo (apoio aos Hospitais de Clínicas de Porto Alegre (HCPA e Santa Casa de Misericórdia); Tristeza; Beco do Adelar e São Carlos, abertas das 10 às 19 horas, sábados e domingos.

Cerca de 3 mil vacinas já foram aplicadas aos finais de semana, além da realização de 2,5 mil consultas médicas e de enfermagem, 200 atendimentos de casos suspeitos de dengue e outros 400 de sintomáticos respiratórios.

Conforme a diretora da Atenção Primária à Saúde, Vânia Frantz, as medidas buscam acolher a população, sobretudo com a oferta de consultas. “Ao todo, temos mais 130 profissionais atuando em pontos estratégicos da cidade, e atendendo casos de baixa complexidade”. São investidos cerca de R$ 2,6 milhões nesta etapa.

Enchente

Seguem fechadas 14 unidades de saúde em decorrência das enchentes: Diretor Pestana. Navegantes, Asa Branca, Farrapos, Fradique Vizeu, Ilha da Pintada, Ilha do Pavão, Ilha dos Marinheiros, Mário Quintana, Nova Brasília, Sarandi, Vila Elizabeth, Santa Marta e Mapa.

Unidades móveis

Outras 12 unidades móveis de saúde e postos avançados da prefeitura prestam atendimentos médicos, de enfermagem e odontológicos, alguns aos finais de semana, nas regiões mais afetadas pelas enchentes como Sarandi, Humaitá, Floresta, Farrapos, Ilhas, Cidade Baixa, Agronomia, Navegantes. Confira (horários sujeitos à alteração).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/atendimento-em-saude-e-reforcado-para-operacao-inverno-e-estado-de-calamidade-em-porto-alegre/

Atendimento em saúde é reforçado para Operação Inverno e estado de calamidade em Porto Alegre

2024-06-20