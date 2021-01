Porto Alegre Atendimento no posto comercial do Dmae será retomado no dia 18

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Prefeito Sebastião Melo (E) participou do ato simbólico da reabertura do Jardim do Dmae nesta sexta. Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito Sebastião Melo (E) participou do ato simbólico da reabertura do Jardim do Dmae nesta sexta. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Primeiro espaço da estrutura do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) reaberto ao público, o jardim foi simbolicamente liberado para visitação na manhã desta sexta-feira (8), com a presença do prefeito Sebastião Melo, da primeira-dama Valeria Leopoldino e do vice-prefeito Ricardo Gomes. Durante a visita à ETA (Estação de Tratamento de Água), no Moinhos de Vento, o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, informou que o atendimento no posto comercial da José Montaury, no Centro, será retomado de forma presencial no dia 18 de janeiro.

O prefeito reforçou a importância de retomar as atividades de atendimento à população em segurança. “O serviço público deve estar alinhado ao ritmo da iniciativa privada. Os serviços ao cidadão precisam funcionar, obviamente respeitando todas as cautelas e protocolos de prevenção”, afirmou Melo.

Todo o espaço de circulação recebeu sinalização informativa sobre os protocolos de segurança e prevenção ao coronavírus. Totens de álcool estão disponíveis na entrada, onde também será medida a temperatura. A visitação estará aberta das 8h às 18h, de segunda a domingo. Permanecem suspensas temporariamente as visitações na Galeria de Arte do Dmae.

Funcionamento do jardim:

– Uso de máscara é obrigatória. Limitação de público será de 40 pessoas (antes da pandemia era de 60 pessoas).

– Vigilantes fiscalizarão o cumprimento das medidas. Haverá distribuição de panfletos e cartazes estão afixados com informações.

– Permanecem proibidos piqueniques, fotos (ensaios de formatura, noivas, etc) e quaisquer eventos que causem aglomeração.

– A pracinha (cachorródromo) localizada na Hilário Ribeiro, na esquina com Barão do Santo Ângelo, permanecerá fechada.

