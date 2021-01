Rio Grande do Sul Preso traficante com seis toneladas de maconha em Fontoura Xavier

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

A apreensão representa um prejuízo superior a R$ 6 milhões ao crime organizado. Foto: Divulgação/PRF

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu um traficante com uma carreta bitrem carregada de seis toneladas de maconha escondida em uma carga de milho na BR 386, em Fontoura Xavier. A apreensão representa um prejuízo superior a R$ 6 milhões ao crime organizado, segundo a corporação.

A abordagem, na quinta-feira (7) à noite, foi orientada pelo serviço de inteligência da PRF, com interceptação da carreta bitrem com placas de Cascavel, no Paraná.

A carreta estava carregada com uma carga de 30 toneladas de milho, devidamente acompanhada das notas fiscais, que seria descarregada em Arroio do Meio. Os policiais seguiram as buscas e descobriram que havia pacotes de maconha no meio da carga.

O veículo foi conduzido até uma empresa para ser descarregado. A droga foi separada e pesada, totalizando quase seis toneladas.

O motorista, de 26 anos e morador do Paraná, foi preso e encaminhado à Polícia Federal em Santa Cruz do Sul, assim como a droga e a carreta. Ele disse que não acompanhou o carregamento do veículo, e que não sabia que transportava maconha. Apesar disso, admitiu que iria a Porto Alegre encontrar uma pessoa antes de entregar o milho em Arroio do Meio.

Em 2020, a PRF no Rio Grande do Sul apreendeu quase 30 toneladas de drogas. No Brasil, foram mais de 750.

