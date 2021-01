Rio Grande do Sul Reforma da pista do aeroporto de Passo Fundo começa na próxima semana

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Pista voltará a receber voos em 120 dias, com aparelhos que darão mais segurança às operações. Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini Pista voltará a receber voos em 120 dias, com aparelhos que darão mais segurança às operações. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

As obras de ampliação e modernização do Aeroporto Lauro Kortz, em Passo Fundo, estão em ritmo avançado, segundo o Piratini. Na próxima segunda-feira (11), terão início os serviços de intervenção na pista de pousos e decolagens. O espaço será reconstruído, com melhorias no sistema de drenagem e a implantação de faixas e áreas de segurança nas cabeceiras.

Em razão dessa nova etapa das obras, o aeroporto ficará interditado por 120 dias a partir da próxima segunda. Após esse período, as operações serão retomadas com a utilização de novos aparelhos que darão mais segurança aos voos.

Além das intervenções na pista, o cronograma das obras prevê reformas no pátio das aeronaves e um novo terminal de passageiros com edificações acessórias.

Também será implantado um sistema de balizamento luminoso, com equipamentos para auxiliar a navegação área, permitindo operação por instrumentos. O investimento total é de R$ 45 milhões, oriundos de recursos da Secretaria Nacional de Aviação Civil e contrapartida do governo do Estado.

O consórcio Traçado-Engelétrica tem até novembro para finalizar os trabalhos. Com o aeroporto ampliado, a estimativa é de que cerca de 300 mil passageiros sejam atendidos por ano até 2030, com a possibilidade de operação de aeronaves de grande porte.

