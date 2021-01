Porto Alegre Serviço 156, em Porto Alegre, passará por reformulação

O telefone 156, em Porto Alegre, principal canal de comunicação da população com a prefeitura, passará por reformulação.

O prefeito Sebastião Melo reuniu-se, nesta sexta-feira (8) com secretários municipais e técnicos do governo para tratar da mudança. “Prefeito que não faz o dia a dia não tem direito de falar em mais nada”, disse Melo, referindo-se aos problemas enfrentados pelas pessoas que usam o serviço.

Melo destacou que o sistema é defasado e precisa ser atualizado de acordo com a realidade atual. As soluções que as equipes foram orientadas a buscar passam por integração das diferentes entradas de demandas e por mais resolutividade no atendimento delas. “Não será admitido que o cidadão precise entrar em contato dezenas de vezes para ter seu problema resolvido”, ressaltou.

O vice-prefeito Ricardo Gomes também reforçou que o sistema está desatualizado. “Estamos presos no modelo mental do telegrama. Precisamos trazer o 156 para o século 21”, disse.

Providências

A primeira determinação é que em sete dias sejam apresentadas medidas práticas para melhorar a ferramenta. Também serão agendadas reuniões com prestadores de serviços para orientar sobre as diretrizes de atendimento das demandas. Os prazos de atendimento também serão reavaliados para que as demandas sejam solucionadas com mais agilidade. A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria e o Gabinete de Inovação estarão à frente do projeto de modernização do 156.

Parcerias para área de habitação

Uma reunião entre as secretarias municipal e estadual de Habitação foi realizada nesta sexta-feira (8) para estabelecimento de parcerias e criação de novos projetos. O diretor-geral do Demhab (Departamento Municipal de Habitação), André Machado, visitou o secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile. Machado, com a aprovação, pela Câmara Municipal, da reforma administrativa proposta pelo Executivo, passa a ser secretário da Habitação e Regularização Fundiária.

Um dos projetos que está sendo desenvolvido pelo Estado, e que interessa a Porto Alegre, é o “Nenhuma casa sem banheiro”, realizado em parceria com o CAU-RS (Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul) a partir de um desdobramento do Programa ATHIS Casa Saudável. A futura Secretaria Municipal de Habitação e o Demhab irão dimensionar a demanda por banheiros nas residências.

“Um dos eixos centrais da nossa atuação, sendo uma diretriz do prefeito Sebastião Melo, será para provermos cada vez mais dignidade às famílias beneficiárias dos nossos programas. As pessoas precisam realmente ver aquele espaço como o seu lar e, para isso, cabe ao poder público dar essas condições. É um entendimento também do Estado, com quem esperamos ter diversas parcerias ao longo da gestão”, destacou Machado.

André Machado também citou a necessidade de se buscar dados locais e atualizados sobre avanços econômicos das famílias após o processo de regularização finalizado. Um estudo do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) mostrou que, entre 2008 e 2014, houve crescimento de 20% a 30% na renda das famílias cariocas após a entrega da matrícula da residência. A intenção é que o Estado possa ser parceiro para a realização do estudo.

Também participaram do encontro o diretor do Departamento de Habitação da Secretaria Estadual de Obras e Habitação, Edilson Marques, o diretor administrativo da pasta, Vagner Mota, a coordenadora de fiscalização do Departamento de Habitação, Lisiane de Abreu, e o engenheiro civil do departamento, Paulo França.

