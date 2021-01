Rio Grande do Sul Foram registrados 4.964 novos casos da Covid-19 no RS e mais 66 óbitos

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Os recuperados são 450.073 (95% dos casos). Foto: Divulgação/SES Os recuperados são 450.073 (95% dos casos). (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta sexta-feira (8) 4.964 novos casos da Covid-19 e foram confirmados mais 66 óbitos. O total de casos confirmados é de 474.917 e o de óbitos, 9.359. Os recuperados são 450.073 (95% dos casos). A atualização teve ainda 185 casos excluídos por duplicidade, atualização ou revisão de resultado. Entre os óbitos divulgados, um ocorreu em novembro. Os demais são de datas entre os dias 15 de dezembro e 7 de janeiro.

Os novos óbitos associados ao coronavírus são de residentes dos municípios de:

Agudo (homem, 85 anos);

Alegrete (homem, 82 anos);

Alvorada (homem, 34 anos);

Alvorada (homem, 78 anos);

Bossoroca (homem, 78 anos);

Cachoeirinha (mulher, 77 anos);

Cachoeirinha (mulher, 66 anos);

Cachoeirinha (homem, 64 anos);

Canoas (homem, 72 anos);

Canoas (homem, 91 anos);

Canoas (homem, 44 anos);

Canoas (homem, 61 anos);

Canoas (mulher, 82 anos);

Canoas (mulher, 71 anos);

Canoas (homem, 80 anos);

Canoas (mulher, 49 anos);

Caraá (mulher, 42 anos);

Cruz Alta (mulher, 69 anos);

Eldorado do Sul (mulher, 49 anos);

Entre-Ijuís (mulher, 78 anos);

Esteio (homem, 89 anos);

Esteio (homem, 65 anos);

Farroupilha (mulher, 67 anos);

Frederico Westphalen (mulher, 71 anos);

Gramado (homem, 71 anos);

Guaporé (mulher, 44 anos);

Igrejinha (homem, 49 anos);

Ijuí (homem, 62 anos);

Lajeado (mulher, 78 anos);

Novo Hamburgo (homem, 76 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 54 anos);

Novo Hamburgo (homem, 72 anos);

Novo Hamburgo (homem, 79 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 63 anos);

Palmares do Sul (mulher, 69 anos);

Pedro Osório (mulher, 75 anos);

Pelotas (homem, 63 anos);

Pelotas (homem, 75 anos);

Porto Alegre (mulher, 57 anos);

Porto Alegre (homem, 63 anos);

Porto Alegre (homem, 63 anos);

Porto Alegre (homem, 63 anos);

Porto Alegre (mulher, 78 anos);

Porto Alegre (homem, 77 anos);

Porto Alegre (mulher, 68 anos);

Porto Alegre (mulher, 75 anos);

Porto Alegre (homem, 61 anos);

Rio Grande (mulher, 73 anos);

Santa Rosa (homem, 64 anos);

Santa Vitória do Palmar (homem, 71 anos);

Santa Vitória do Palmar (mulher, 88 anos);

Santa Vitória do Palmar (homem, 74 anos);

Santo Ângelo (mulher, 55 anos);

Santo Antônio da Patrulha (homem, 57 anos);

São Francisco de Assis (homem, 88 anos);

São Francisco de Paula (homem, 48 anos);

São Luiz Gonzaga (homem, 73 anos);

São Martinho (homem, 72 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 84 anos);

Terra de Areia (homem, 88 anos);

Terra de Areia (homem, 91 anos);

Tramandaí (homem, 65 anos);

Turuçu (homem, 83 anos);

Uruguaiana (mulher, 49 anos);

Vacaria (mulher, 92 anos);

Viamão (homem, 75 anos).

Os novos casos confirmados hoje para o novo #coronavirus são de pacientes que residem nos seguintes municípios: Agudo – 4

Alecrim – 1

Alegrete – 23

Alegria – 3

Alto Feliz – 2

Alvorada – 88

Ametista do Sul – 4

Anta Gorda – 4

Antônio Prado – 3

Arroio do Meio – 5 (segue) — Secretaria da Saúde (@SES_RS) January 8, 2021

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul