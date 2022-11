Brasil Atentado no ES: Polícia diz que atirador agiu normalmente e almoçou com os pais após o crime

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Segundo as investigações, depois do crime o adolescente voltou para casa, devolveu as armas do pai para o lugar, almoçou com a família e viajou para o litoral Foto: Reprodução

A polícia ainda investiga a relação do adolescente de 16 anos, que matou quatro pessoas em Aracruz, no Espírito Santo, com grupos extremistas. O ataque aconteceu na sexta-feira (25) em duas escolas da cidade e deixou outras 13 pessoas feridas. Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28) autoridades afirmaram que ele era um simpatizante, visto que tinha fotos com suásticas em seu celular, mas não há confirmação de participação em algum grupo.

Segundo as investigações , o adolescente seguiu sua rotina normal depois do crime: voltou para casa, devolveu as armas do pai, usadas no crime para o lugar onde estavam, almoçou com a família e viajou para o litoral. Ele foi apreendido pela polícia na casa de praia.

Ainda conforme as autoridades, o adolescente admitiu que planejou a ação por dois anos, após sofrer bullying. No entanto, as vítimas teriam sido escolhidas de forma aleatória e os locais alvos dos crimes, por serem próximos a sua casa.

Ele usou duas armas do pai, um policial militar, que eram guardadas em diferentes armários da casa onde moravam. O suspeito aproveitou uma saída dos pais para pegar as armas, cobriu as placas do veículo da família e dirigir até as escolas.

Pai afastado

A Polícia Militar afirmou que o pai do jovem foi afastado do serviço operacional e que será aberto um inquérito administrativo para apurar as circunstâncias do acesso às armas.

Segundo a polícia, o adolescente fazia acompanhamento psicológico e psiquiátrico, e abandonou a escola em junho deste ano, com anuência da família.

