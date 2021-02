Inter Athletico-PR e Inter ficam no 0 a 0 na Arena da Baixada

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Em busca de mais 3 pontos na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, o Inter foi à Curitiba enfrentar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. E o técnico Abel Braga mudou uma peça importante, viajando já com Lindoso confirmado no meio-campo e com Marcos Guilherme no lugar de Caio Vidal.

PRIMEIRO TEMPO

A equipe colorada teve dificuldade para se encontrar em campo. A grama sintética chegava a atrapalhar o rendimento do time, que sofria para criar as jogadas e não tinha êxito conforme se aproximava da área. No entanto, não demorou para que o entrosamento falasse mais alto e marcação se encaixasse.

Yuri Alberto chegou a ter uma chance aos 22 minutos, mas foi barrado pelo impedimento. O árbitro não precisou nem ir ao VAR. Rodinei ia se destacando do lado colorado, criando as chances mais perigosas. Mas esbarrava no goleiro Santos e na zaga paranaense.

O primeiro tempo, sem chances reais de perigo, se encerrou em 0x0.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa, o jogo se tornou tenso e os jogadores só pensavam em abrir o placar. Mesmo com chance dos dois lados, a partida se manteve apenas nas tentativas, já que ambos não chegaram tão perto do gol.

Jogo se encerrou em 0 a 0.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

