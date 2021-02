Esporte O Inter não sai do zero em jogo contra o Athletico-PR e vê o Flamengo se aproximar no Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Mesmo com o empate, o Colorado segue na liderança, com 66 pontos. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Athletico-PR e Internacional se enfrentaram na noite dessa quinta-feira (4), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 0 a 0 e o time gaúcho viu o Flamengo, que venceu o Vasco, encurtar a distância para a liderança de quatro para dois pontos.

O Colorado agora tem 66 pontos contra 64 do Rubro-Negro.

Primeiro tempo

Mesmo com três boas chances ao longo da primeira etapa, o Internacional foi pior que o Furacão, que teve mais o controle do jogo.

Mas, a primeira boa chance só veio aos 18 minutos. O dono da casa chegou com Cittadini. O meia ficou com a sobra na entrada da área e carimbou a trave de Lomba.

Aos 21, o Inter chegou a abrir o placar. Moisés cruzou para Yuri Alberto, que empurrou para as redes. Mas, o lateral-esquerdo estava impedido.

Rodinei voltou a causar perigo aos 26. O lateral-direito bateu falta e obrigou Santos a fazer grande defesa.

Segundo tempo

A etapa final começou com o Athletico-PR com a proposta de chegar pelos lados do campo. Antes dos dez minutos, Carlos Eduardo já havia sido acionado por três oportunidades, mas não obteve sucesso.

Até os 20 minutos da segunda etapa, o jogo seguiu bastante faltoso e parado. Nenhuma das duas equipes conseguiu criar chances claras para tirar o zero do placar.

A primeira chance de gol criada foi somente aos 29 minutos. Nikão recebeu na entrada da área, arriscou e Lomba defendeu.

As principais chegadas foram em chutes de longas distâncias. No segundo tempo, o Inter teve muitas dificuldades de chegar à área do Athletico, enquanto o Furacão tentava pelos lados, mas, sem perigo também.

O Athletico-PR quase marcou nos acréscimos. Aos 46, Vitinho fez grande jogada, finalizou e obrigou Lomba fazer grande defesa. Um minuto depois, na cobrança de escanteio, Thiago Heleno ganhou de Moisés e cabeceou. A bola passou muito perto do gol colorado.

O próximo jogo do Inter pela competição nacional será na próxima quarta-feira (10), contra o Sport, a partir das 19h.

Ficha técnica

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Cittadini (Renato Kayzer), Fernando Canesin (Christian) e Jadson (Reinaldo); Nikão e Carlos Eduardo (Vitinho). Técnico: Paulo Autuori

Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Lucas Ribeiro, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Zé Gabriel), Edenilson, Praxedes (Johnny), Marcos Guilherme (João Peglow) e Patrick (Caio Vidal); Yuri Alberto (Abel Hernández). Técnico: Abel Braga

Arbitragem: Ricardo Marques Ribeiro (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Celso Luiz da Silva (MG).

