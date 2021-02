Inter “Continuamos na liderança”, reforça Abel Braga após empate com Athletico-PR

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Com o empate, Inter se mantém na liderança da tabela, mas vê adversários encostarem Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Após o empate de ontem (5) em 0 a 0 diante do Athletico Paranaense, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão, o técnico Abel Braga falou sobre o resultado e se manteve otimista na corrida pelo título do campeonato.

Para o comandante colorado, o empate se justificou na qualidade do adversário. O furacão, em casa, no gramado sintético, se impôs e acordou o colorado nos minutos iniciais: “Você viu os primeiros 20, 25 minutos. Tivemos cuidado, é complicado. É como comprar um sapato novo e caminhar no parque. Você vai ficar cheio de bolha. Leva um tempinho. Até jogadores do Athletico-PR, quando tentavam abrir, erraram. A velocidade da bola é incrível”.

Além disso, Abel admitiu que a estratégia para vencer o Athletico não foi colocada em prática, já que o adversário surpreendeu e não adiantou seu esquema defensivo, o que era esperado pelo Inter: “O que treinamos da maneira de jogar do Athletico, não usou. Também respeitou o Inter. A defesa muito alta. Trabalhamos para tentar pegar esta defesa alta. Por isso algumas bolas longas, mas eles ficavam na intermediária”.

Com o empate, o Inter chegou a 66 pontos e ficou apenas dois pontos na frente do vice-líder Flamengo, que venceu o Vasco também na noite desta quinta-feira (5). Mas para o técnico, este não é momento para terra arrasada. O treinador, inclusive, citou que o próprio Flamengo perdeu recentemente para o Athletico em Curitiba.

“O Inter ganhou um ponto. Continuamos na liderança. E quem nos persegue, há três jogos, perdeu aqui para o Athletico” – Abel Braga

Na próxima rodada, o Inter encara o Sport, na quarta-feira (10), às 19h, no estádio Beira-Rio em partida, válida pela 35ª rodada do Brasileirão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

