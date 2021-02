Inter Inter recebe proposta por Thiago Galhardo e atacante fica perto de deixar o colorado

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Clube recebeu uma proposta do Al-Hilal, da Árabia Saudita. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Thiago Galhardo pode estar cada vez mais perto de deixar o Internacional. O clube recebeu uma proposta do Al-Hilal, da Árabia Saudita pelo atacante, que atualmente está no departamento médico, se recuperando de uma lesão na panturrilha. A informação foi apurada pela reportagem da Rádio Grenal.

Há uma negociação em andamento entre as duas partes para definir valores e mais detalhes da transferência. A tendência é que haja um empréstimo de 6 meses entre o jogador e o clube asiático e pode ser definido nas próximas horas. O valor da proposta é mantido em sigilo, mas o clube árabe tem pressa em acertar a negociação porque a janela de transferências no país se encerra no dia 7 de fevereiro, domingo.

Atualmente, no DM, o jogador faz trabalhos para a melhora da condição física, afim de ficar à disposição do técnico Abel Braga. O último jogo do camisa 17, foi no dia 10 de janeiro, contra o Goiás, no Beira-Rio. Na ocasião, sofreu a lesão na panturrilha esquerda.

O jogador é o principal destaque da temporada colorada, chegando ao Inter em janeiro de 2020. Sob comando do técnico Eduardo Coudet, acumulou oportunidades e se viu em melhor fase da carreira. Soma 22 gols em 51 partidas e é o vice-goleador do Brasileirão, com 16 gols, um atrás de Claudinho, do Bragantino.

Galhardo tem contrato com o Inter até 2022. O bom desempenho chamou atenção inclusive, do técnico Tite, que o convocou em novembro para um jogo contra o Uruguai, pelas Eliminátorias da Copa.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

