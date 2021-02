Inter Após empate, Rodinei ressalta entrega e foco do grupo e afirma: ”Só pensamos em fazer nossa parte”

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2021

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Por Redação Rádio Grenal | 5 de fevereiro de 2021

Com o empate com o Athletico-PR, na Arena da Baixada e a vitória flamenguista no clássico dos milhões, o Inter viu o Flamengo se aproximar na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, a cabeça da equipe não tira o foco dos próximos jogos e da vontade de seguir atrás do título da competição.

O lateral-direito, Rodinei, ressaltou a vontade do time, a boa atuação e a criação de chances mais perigosas do que o adversário, Athletico. Também, se manifestou em relação a um possível erro de arbitragem, que de acordo com Rodinei, deveria ter sido verificado no VAR. ”As melhores chances foram com a gente, mas conseguimos um empate. E o Campeonato Brasileiro tem mais 4 rodadas. É ir pra casa orgulhoso do que fizemos e continuar trabalhando, só pensando no Sport na próxima rodada.”, disse.

”Momento difícil do campeonato de falar em arbitragem. Eu estava no lance ali com o Peglow, ao lado. O Abner tenta tirar a bola, acaba furando e é nítido que bate na mão. A única coisa que não entendemos no VAR é porque o juíz não foi.”, acrescentou.

A reta final do campeonato trará fortes adversários para o colorado, que tem restantes apenas 4 jogos até uma possível conquista de título. Mas garantiu, aos torcedores, que a cabeça da equipe segue focada nos jogos que faltam, afim de encerrar com a taça no armário. Taça essa, que não é conquistada desde 1979.

”Nós estamos fazendo nosso papel muito bem feito. Não temos que pensar no Flamengo. Nosso próximo jogo é contra o Sport, depois contra o Vasco. O torcedor é normal ter medo, receio, o Inter não ganha um Campeonato Brasileiro há 41 anos. Nós sabemos o que estamos fazendo dentro de campo, dando a vida para honrar a camisa do Inter.”

Líder, o Inter soma 66 pontos e tem como próximo adversário, o Sport, na quarta-feira (10), no Beira-Rio. Se vencer, vai ao Rio de Janeiro enfrentar Vasco e Flamengo com o título cada vez mais perto.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

